BBP Genel Başkanı Destici Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, “Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Süleyman Soylu’nun istifa kararı milletimizi üzmüştür. Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmemesidir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Tarihimizin en başarılı içişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sn.#SüleymanSoylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür.

Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımız'ca kabul edilmemesidir. — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) April 12, 2020



