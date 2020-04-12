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BBP Genel Başkanı Destici Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 23:03 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanının istifası milletimizi üzmüştür” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, “Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Süleyman Soylu’nun istifa kararı milletimizi üzmüştür. Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmemesidir” ifadelerini kullandı.


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Büyük Birlik Partisi BBP Süleyman Soylu Mustafa Destici

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