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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken stokçuluk açıklaması: Meydanı boş bulmamaları lazım

02.01.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, stokçuluk yasasıyla ilgili konuştu. "Vatandaşın canını yakanların canı yanması lazım" diyen Destici, "Herkes şunu bilmeli ki stokçuluk, karaborsacılık yaptığında devlet benim ümüğüme çöker ve benim cezamı verir bunu bilmesi ve meydanı boş bulmaması lazım." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken stokçuluk açıklaması: Meydanı boş bulmamaları lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Günyüzü İlçe Başkanlığı tarafından belediye düğün salonunda düzenlenen "Geleneksel Arapaşı" etkinliği öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını belirtti.

Kovid-19 salgını ile dünyada bir ekonomik krizin yaşanmaya başlandığını söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye de bu salgından ve krizden ziyadesiyle etkilendi. Gün geçtikçe bunu bazı çıkar çevreleri kendi lehlerine kullanmaya başladılar. Bundan çıkarlar elde etmeye çalıştılar. Bunların başında da karaborsacılar ve stokçular geliyor.

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"MALESEF KARABORSACILIĞIN BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Maalesef üretimi az olan ve talebi yüksek olan ürünlerde özellikle daha çok dışarıya ihraç edilen ürünlerde iç piyasada bir stokçuluk ve karaborsacılığın başladığını görüyoruz. Tabii devletimizin, hükümetin, bizlerin tüm iyi niyetli uyarılarına ve çağrılarına rağmen bazı kesimler vazgeçmiş değil. Bunu yapmaya devam ediyorlar. Bu da tabii ki vatandaşın hem o ürüne erişmesini zorlaştırıyor hem de yüksek fiyatla almasına neden oluyor. Bununla mücadele etmek tabii ki devletin, devleti yöneten hükümetin ve Cumhur İttifak'ımızın görevi. Stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmalara daha önce bireysel ya da zincir marketler başta olmak üzere bir takım cezalar uygulandı ancak bu yeterli olmadı. Artık yasal bir güvenceye kavuşması gerekiyordu, onun için bu stokçuluk yasası diye adlandırılan yasa inşallah önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek ve burada görüşülmeye başlanılacak."

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"VATANDAŞIN CANINI YAKANLARIN CANI YANMASI LAZIM"

Destici, söz konusu yasanın TBMM'ne gelmesinin ardından bütün partilerin ve milletvekillerinin oluru ile yasalaşmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz maalesef stokçular ve karaborsacılar yüzünden ürettiklerinin karşılığını alamıyor, tüketicilerimiz de çok yüksek maliyetle tüketmek zorunda kalıyor. Hele ki böyle bir kriz döneminde devlet elbette ki meydanı boş bırakmayacak ve stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmaların canını yakmak lazım. Bunların mutlaka kanuni ceza, yaptırımla karşı karşıya kalması lazım. Bir kere daha söylüyorum özellikle bu stokçuluk yasası ile ilgili bunun bir an önce çıkması lazım. Vatandaşın canını yakanların canı yanması lazım ve herkes şunu bilmeli ki stokçuluk, karaborsacılık yaptığında devlet benim ümüğüme çöker ve benim cezamı verir bunu bilmesi ve meydanı boş bulmaması lazım."

Etkinliğe, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. (AA)

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