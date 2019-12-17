HABER

BBP heyetinden Türk-İş'e "hayırlı olsun" ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 13:47 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Asgari ücretliye minimum yüzde 22,5 bir artış yapılması lazım" - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Biz milletin masasına bir dilim ekmeği nasıl koyarız onun gayreti içerisindeyiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş'in 23'üncü Olağan Kongresinde genel başkanlığa yeniden seçilen Ergün Atalay'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki ziyarete partisinin genel başkan yardımcılarıyla gelen Destici, burada yaptığı konuşmada bütçenin önemli bir bölümünün faiz giderlerine aktarıldığını belirtti.

Vergi ve gelir dağılımında adaletsizlikler bulunduğunu, bütçedeki artışın adaletli bir şekilde öncelikle yoksullara ve düşük gelirlilere pay edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Asgari ücretliye minimum yüzde 22,5 bir artış yapılması lazım. İnşallah geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de bütçedeki büyüme oranına göre bir artış yapılır." diye konuştu.

Destici, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi haklarının destekçisi olacaklarını söyledi.

- Asgari ücret görüşmeleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da ziyaretleri ve destekleri için BBP heyetine teşekkür etti.

Asgari ücret görüşmelerindeki komisyon ve Yüksek Hakem Kurulunun yapılarına işaret eden Atalay, bu yapıların 12 Eylül döneminden kaldığını ve demokratik olmadığını dile getirdi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Atalay, DİSK ve Hak-İş ile çalışma yürüttüklerini, asgari ücretteki artış için yaşam maliyetinin üzerinde bir rakam beklediklerini kaydetti. Atalay, "Bu rakamların altında olursa konuşmayacağımızı belirttik. Biz milletin masasına bir dilim ekmeği nasıl koyarız onun gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Atalay, kongreden sonra bir işçiyle yaşadığı diyaloğu da "Bir işçi yanıma geldi. 'Ben KİT statüsündeyim. Hiçbir şey istemiyorum. Bize taşeron demeyin. PKK taşeron, DEAŞ taşeron, FETÖ taşeron. Bize bunun dışında bir şey söyleyin' dedi." şeklinde aktardı.

Özelleştirilen şeker fabrikaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atalay, fabrikalara yapılacak işçi alımında öncelikle uzun süre buralarda çalışanlara kadro verilmesi konusunda Destici'den destek beklediklerini iletti.

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsüİmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü
CHP İzmir İl Başkanı’ndan "Burak Oğuz" açıklamasıCHP İzmir İl Başkanı’ndan "Burak Oğuz" açıklaması
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Ergün Atalay Türk Iş ziyaret

En Çok Okunan Haberler

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İYİ Parti’de 'Erzurum' krizi! Görevden alınan başkandan milletvekiline ağır suçlama

Görevden alınmıştı! Ağır suçlamalar...

Son seçim anketi! MAK Araştıma'nın yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor

'Tarihinin en ağır darbelerini alıyor'

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.