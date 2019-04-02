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BBP, Reşadiye ilçesinde seçim sonucuna itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

BBP, Reşadiye ilçesinde seçim sonucuna itiraz etti

BBP, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Omalar, ilçede yapılan seçimlerde 157 oyun geçersiz sayıldığını, bugün itibariyle itiraz dilekçelerini Reşadiye İlçe Seçim Kuruluna sunduklarını söyledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Reşadiye'de seçimi, 74 oy farkla AK Parti adayı Mustafa Yılmaz, BBP adayı Cemil Kılıç'ın önünde kazandı.

Bu arada Omalar, Sulusaray ilçesinde de il genel meclis seçimlerine itiraz ettiklerini kaydetti.

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BBP itiraz Reşadiye seçim sonuç Tokat

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