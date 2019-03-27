SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, BBP'liler ve Alperenler her zaman en ön saflarda olmuşlardır ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir." dedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cemal Tarlan Caddesi'nde partililere hitap eden Destici, pazar günü yapılacak seçimlerin Ulaş'a, Sivas'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Önceliklerinin seçimlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yapılması olduğunu belirten Destici, "Bu bir hizmet yarışıdır. Ehliyetli, işini bilen, projeleri olan, Ulaş'ın ve Ulaşlının meselelerini çözecek, onlara daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir hayat yaşatmak için yola çıkan Kadir Aydın kardeşimize desteğinizi istemek için buradayız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'e rahmet dileyen Destici, şunları kaydetti: