SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, BBP'liler ve Alperenler her zaman en ön saflarda olmuşlardır ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir." dedi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cemal Tarlan Caddesi'nde partililere hitap eden Destici, pazar günü yapılacak seçimlerin Ulaş'a, Sivas'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.
Önceliklerinin seçimlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yapılması olduğunu belirten Destici, "Bu bir hizmet yarışıdır. Ehliyetli, işini bilen, projeleri olan, Ulaş'ın ve Ulaşlının meselelerini çözecek, onlara daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir hayat yaşatmak için yola çıkan Kadir Aydın kardeşimize desteğinizi istemek için buradayız." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'e rahmet dileyen Destici, şunları kaydetti:
"Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, BBP'liler ve Alperenler her zaman en ön saflarda olmuşlardır ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı biz 'özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusunda siyasi bölücülerin önde olduğu yerlerde aday çıkarmıyoruz ve kim güçlüyse onları destekliyoruz' dedik. 'Bizim güçlü olduğumuz yerlerde de bizi destekleyin.' dedik. Ama bizim dışımızda hiç kimse bunu yapamadı. İttifak yaptılar, bazı yerlerde bunu gerçekleştirdiler ama ittifak yapmadıkları yerlerde bunu yapamadılar. Hiçbiri 3-5 belediye almaktan veya 3-5 bin oy almaktan vazgeçemediler. Ama biz hiçbir pazarlığa girmeden bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim önceliğimiz devletimizdir, ülkemizdir ve milletimizdir."
Destici, belediyecilik anlayışlarının sadece çöp toplamak ve çevre düzenlemesi yapmak olmayacağını anlatarak, üretimi de destekleyeceklerini vurguladı.
Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen ve çözümün üreticiyi desteklemekte olduğunu anlatan Destici, "Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceksin. Çiftçinin yakasından düşün, özel tüketim vergisini kaldırın. Sadece mazotta değil, gübrede de ilaçta da tohumda da aynı desteklerin verilmesi gerekiyor. Aynı şey hayvancılıkta da geçerli." ifadelerini kullandı.
Destici, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ile Ulaş Belediye Başkan Adayı Kadir Aydın'a destek istedi.