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Beats Studio Buds'ı LeBron James sızdırdı!

27.05.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın henüz duyurmadığı ancak iOS 14.6 beta sürümünde ortaya çıkan Beats Studio Buds kablosuz kulaklık, LeBron James'in kulağında ortaya çıktı. Instagram'dan bir gönderi paylaşan ünlü basketbolcu, kulağında Beats Studio Buds ile görüldü.

Beats Studio Buds'ı LeBron James sızdırdı!

Beats Studio Buds ismini ilk kez duymuyoruz. Çünkü iOS 14.6 beta sürümünde Beats Studio Buds'ın izlerine, hatta fotoğraflarına rastlandığı geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Kulaklığın AirPods ve AirPods Pro'ya benzemeyecek şekilde, sapsız bir tasarıma sahip olduğu söylenmişti. Şimdi ise LeBron James'in Instagram'da paylaştığı bir gönderi, Beats Studio Buds kablosuz kulaklık modelini tekrar gündeme getirdi.

BEATS STUDIO BUDS LEBRON JAMES'İN KULAĞINDA

Apple'ın tanıtmadığı Beats Studio Buds, LeBron James tarafından paylaşılan Instagram fotoğraflarında görüldü. Fotoğraflara göre James, kulaklıkların şekline ve tasarımına bakılırsa beyaz renkli bir Beats Studio Buds takıyor. Peki kulaklığın Beats Studio Buds olduğundan nasıl emin olunabiliyor?

TANINMASI KOLAY

LeBron James, kulağındaki kulaklıkların Beats Studio Buds olduğunu açık açık söylemedi, fakat sapsız bir tasarıma sahip olduğu ortaya çıkan Beats Studio Buds, Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü Beats kulaklıklara benzemediği için bir bakışta tanınması kolay bir kulaklık. Bu yüzden, çok ama çok yüksek ihtimalle James'in kulaklığı, Apple'ın henüz tanıtmadığı Beats Studio Buds'ın ta kendisi.

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LeBron James'in Beats Studio Buds'ı kulağında takarken görülmesinden yola çıkarsak, Apple kulaklığı tanıtmadan önce ünlü kişilere yollamış gibi görünüyor. Daha önce kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renkle geleceği söylenen Beats Studio Buds'ın tanıtım tarihi ise bilinmiyor.

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LeBron James Apple Instagram
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