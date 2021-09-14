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  4. Bebeğe çamaşır sulu işkence eden anne kendini böyle savundu

Bebeğe çamaşır sulu işkence eden anne kendini böyle savundu

14.09.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırdığı iddiasıyla hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen anne Ezgi Korucu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz hakkı verilen Ezgi Korucu, "3 yıldır tutukluyum. Zaten eşim de şikayetini geri çekmiştir. Suçu işlemediğim ortadadır. Gerekirse adli kontrol altında tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Bebeğe çamaşır sulu işkence eden anne kendini böyle savundu

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu ceza infaz kurumundan getirilirken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen Ezgi Korucu, "3 yıldır tutukluyum. Zaten eşim de şikayetini geri çekmiştir. Suçu işlemediğim ortadadır. Gerekirse adli kontrol altında tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkemede İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlediği rapor da açıklandı. Raporda sanığın polis merkezindeki ifadesinde belirttiği, kızının burun, ağız, göbek ve kulağının iç kısımlarına şırınga iğnesi batırarak kanama meydana getirdiği, vücudunun çeşitli yerlerine jiletle kesikler attığı eylemlerine ilişkin açıklamaları ile Adli Tıp Kurumu'nca yapılan dış muayenelerde tespit edilen bulguların uyumlu olduğu belirtildi. Doktor Hasan Önal'ın ifadesinde belirtmiş olduğu kol ve bacaklarda şişlik, kulak arkasında çizik, kafada hematom, koldaki kaslarda sıvı bulguları ile Ezgi Korucu'nun ifadesinin uyumlu olduğu kaydedildi.

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Raporda sanığın kızına karşı gerçekleştirdiği bu eylemlerin yaşamsal tehlikeye neden olacak nitelikte bulunmadığı ancak eylemlerine devam etmesi halinde yaşamsal tehlike meydana getirecek ağırlığa ulaşma riskinin göz ardı edilemeyeceği belirtildi. Olayın meydana geldiği tarihlerde sanık Korucu'nun herhangi bir psikolojik hastalığının bulunmadığının da kaydedildiği raporda sanığın Munnchausen by Proxsy Sendromu (Vekaleten hastalık) yani çocukta bir hastalık varmış gibi yaparak hastalık yaratma ve hasta çocuğu doktora götürme olarak tanımlanan bulgunun tespit edildiğine yer verildi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti Adli Tıp Kurulu'nun sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı ile alakalı rapor düzenlenmesini isteyerek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ezgi Korucu'nun 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesine yer veriliyor. Ezgi Korucu suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede yer alıyor. İddianamede Ezgi Korucu'nun "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DHA

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