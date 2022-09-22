HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bebeğin ağlama sebebi gaz sancısı mı? Nasıl anlaşılır? Kolik nedir?

Bebeğin ağlama sebebi gaz sancısı mı? Nasıl anlaşılır? Kolik nedir?

22.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolik, bebeklerde çok sık gördüğümüz bir durum değildir. Genellikle erkek bebeklerde daha sık karşımıza çıkmakla birlikte her bebekte görülmemektedir. Dolayısıyla gaz ve kolik problemini ayırt etmenizde fayda vardır.

Kolik dediğimiz durum, hafta en az üç gün karşımıza çıkan ve durdurulamayan şiddetli ağlamalardır. Bu ağlamaların süresi yaklaşık üç saati bulabilmektedir, bu nedenle anne ve babalar için zorlayıcı bir süreç olabilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeklerde kolik ve gaz sancısının özelliklerini, farklarını ve çözümünde neler yapılması gerektiğini sizler için anlattı.

KOLİK PROBLEMİNE KARŞI NE YAPILMALI?

KoliK problemi olan bebeğinizin yanınızda olmanızı ve bebeğinizi sakin bir şekilde sarıp sarmalamanızı tavsiye ediyoruz. Gaz problemi ise, bebeğinizin on beşinci gününden itibaren çeşitli ıkınmalar, gaz çıkartmakta zorlanmalar şeklinde özetlenebilmektedir. Siz ve bebeğiniz sakin mi, karnı doyuyor mu, yeterli ve gerekli miktarda besleniyor mu, kakasını ve çişini rahatça yapabiliyor mu? Medikal çözümlere geçmeden önce tüm bunları gözlemlemek gerekmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prematüre bebek takibi nasıl olmalıdır?Prematüre bebek takibi nasıl olmalıdır?
Alper Taş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı! Adliye önünde hareketli anlarAlper Taş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı! Adliye önünde hareketli anlar
Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!
Anahtar Kelimeler:
kolik gaz sancısı kolik bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar

Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.