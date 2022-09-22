Bebeğin ağlama sebebi gaz sancısı mı? Nasıl anlaşılır? Kolik nedir?

Kolik dediğimiz durum, hafta en az üç gün karşımıza çıkan ve durdurulamayan şiddetli ağlamalardır. Bu ağlamaların süresi yaklaşık üç saati bulabilmektedir, bu nedenle anne ve babalar için zorlayıcı bir süreç olabilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeklerde kolik ve gaz sancısının özelliklerini, farklarını ve çözümünde neler yapılması gerektiğini sizler için anlattı.

KOLİK PROBLEMİNE KARŞI NE YAPILMALI?

KoliK problemi olan bebeğinizin yanınızda olmanızı ve bebeğinizi sakin bir şekilde sarıp sarmalamanızı tavsiye ediyoruz. Gaz problemi ise, bebeğinizin on beşinci gününden itibaren çeşitli ıkınmalar, gaz çıkartmakta zorlanmalar şeklinde özetlenebilmektedir. Siz ve bebeğiniz sakin mi, karnı doyuyor mu, yeterli ve gerekli miktarda besleniyor mu, kakasını ve çişini rahatça yapabiliyor mu? Medikal çözümlere geçmeden önce tüm bunları gözlemlemek gerekmektedir.



