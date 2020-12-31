Bebeğin koruyucusu amniyon sıvısı

Her anne adayı için bebeğinin sağlıklı bir şekilde büyüyüp, gelişip dünyaya gözlerini açması çok önemlidir. Anne karnında bebeğin gelişiminin normal şekilde olabilmesinde amniyon sıvısı büyük rol oynar. Bizde bu yazımızda sizin için amniyon sıvısını ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

Amniyon Sıvısı Nedir?

Hamilelikte bebeğin anne karnındayken içinde bulunduğu amniyotik kesenin içinde bulunan sıvı amniyon sıvısıdır. Bebeğin büyüme ve gelişmesi için fazlasıyla önemlidir. Amniyotik sıvıya aynı zamanda mayi de denilmektedir.

Amniyon sıvısının kaynağı temel olarak bebeğin böbrekleri ve akciğerleridir. Bebek bu sıvıyı yutar ve plasenta yardımıyla annenin dolaşımına geçer. Aynı zamanda bebeğin çıkardığı idrar da önemli bir kaynaktır.

Amniyon Sıvısının Görevleri

Amniyon kesesi, gelişen fetüsü dış etkilere karşı korur ve içerdiği sıvı fetüsün rahat hareket etmesine olanak sağlar.

Fetüs, amniyon sıvısı içinde yüzer. Bu haliyle anne rahminde güvenli bir şekilde hareket etme olanağı bulur.

Sıvıya herhangi bir yönden gelen basınç, her tarafa eşit bir biçimde yayılır, böylece fetüs olumsuz etkilerden korunmuş olur. Örneğin anne dans etse de fetüs bu dans etmekle gelen sarsıntıdan hiçbir şekilde etkilenmez.

Amniyon sıvısı, fetüsün orantılı büyümesini sağlar ve amniyon zarının fetüs üzerine yapışmasını önler.

Doğumda miyometriyum kasılmaları ile hidrolik basınç farkı oluşturarak doğum mekanizmasına yardım eder.

Travmalara karşı koruyucu olarak yumuşak bir yastık görevi görür.

Kas-iskelet sisteminin gelişimine yardımcı olur.

Amniyosentez Nedir Ve Niçin Yapılır?

Hamile kadınlarda bebeğin içerisinde yüzdüğü sıvı olan amniyon sıvısından örnek alınmasıdır. Anne karnında en çok uygulanan tanı yöntemlerinden biridir. Normal olarak her anne adayı bebeğinin sağlığını, büyüme ve gelişme durumunu merak eder. Bu durumlarda amniyon sıvısıyla ilgilidir. Amniyon sıvısının belli bir miktarda olması gerekmektedir. Az veya çok olması bazı sıkıntılar çıkarır. Amniyosentezin amacıysa özellikle tedavisi olmayan genetik hastalıklara erken teşhis konmasıdır. Anne ve baba adaylarına hastalık ve bebeğin dünyaya geldikten sonraki durumu hakkında bilgi verip eğer bebeği dünyaya getirmek istemezlerse gebeliği sonlandırmaktır.

Amniyosentez Güvenli Midir?

Her yıl dünyada milyonlarca kadın hamile kalmaktadır ve isteğe bağlı olarak amniyosentez yaptırmaktadır. Normal olarak her anne adayı için güvenli olup olmadığı çok önemlidir. Yapılan belirli araştırmalar sonucunda gebeliğin ikinci tremesterında yapılan amniyosentezin güvenli olduğu açıklanmıştır. Fakat hamileyken yapılan uygulamalarda bazı riskler olduğu gibi bunda da vardır. Bu riskler şunlardır: