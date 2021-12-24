Bebeğiniz için güvenli ve sıcacık tutan en iyi bebek battaniyesi çeşitleri

Doğumdan itibaren en sık kullanılan eşyalar arasında bebek battaniyeleri yer alıyor. Çünkü bebek battaniyeleri, örtünme amacının yanı sıra çok yönlü kullanım imkanı veriyor. Hassas bir vücuda sahip olan bebekler için battaniye seçimi yaparken oldukça dikkatli olmak gerek. Battaniyenin kumaş türü, dokusu ve boyutu gibi özellikleri bu noktada çok önemli. Piyasada birbirinden kaliteli yüzlerce çeşit kaliteli bebek battaniyesi bulunuyor. İnternet üzerinden bebeğiniz için en iyi bebek battaniyesini seçerek alışveriş listenizi tamamlayabilirsiniz.

1. Bebeğinizin cildine yumuşak bir dokunuş...

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Bebeğinizin cildine zarar vermeyen, yumuşak dokulu bir battaniye arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Sizin için harika bir önerimiz var. Akrilik elyaftan üretilen Petyoung Bebek Battaniyesi’nin yumuşak dokusu, bebeğinizin cildini rahat ettiriyor. Nefes alan dokumalı tasarımı ise güvenli ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Orta derece ağırlığı bulunan battaniyeyi farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Soğuk havalarda bebeğinizi sıcacık tutan bebek battaniyesinin aynı zamanda her mevsim kullanıma uygun olduğunu da belirtelim.

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2. Çift taraflı bebek battaniyesi arayanları buraya alalım

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Bebek battaniyeleri; rengi, dokusu ve tasarımı yönünden çeşitlilik gösterebiliyor. Her iki tarafı farklı renge sahip olan Lidian Luxury Bebek Battaniyesi ise çift yönlü kullanım imkanı veriyor. %100 pamuk kumaştan üretilen bebek battaniyesi, Oeko-Tex Sertifikası ile ebeveynlerin güvenini kazanıyor. Bu noktada ürünün sağlığa zararlı herhangi bir madde içermediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Battaniyenin bir diğer güzel yanı da kullanıldıkça yumuşaklığının artıyor olması. Hafif ve nefes alan yapısı bebeğinizin terlemesini engelliyor. Hassas ciltler için oldukça ideal olan bebek battaniyesinin farklı renk seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Lidian Bebek Battaniyesi’ni bu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Hastane çantanız için bebek battaniyesi...

Doğumdan önce yapılan hazırlıklardan biri de hastane çantası hazırlamak. Doğum çantanızda yenidoğan bebek için battaniye mutlaka olmalı. Büyük bir özenle hazırladığınız çantanıza yerleştirebileceğiniz bebek battaniyesi tavsiyemize göz atmayı unutmayın. %100 pamuklu ve herhangi bir koku içermeyen Cchaye Bebek Battaniyesi, tam da minik bedenlere göre. Hafifliğinin yanı sıra ideal ölçülerde olması bebeğinizin vücuduna ağırlık yapmadan konforlu bir kullanım sağlıyor. Yumuşak, esnek ve nefes alabilen kumaş yapısına sahip bu harika battaniyeyle bebeğinizi kundak yaparak sarabilir ya da puset örtüsü olarak kullanabilirsiniz.

Fil baskılı neşeli bebek battaniyesini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Minik prensesler burada mı?

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EliMeli Minky Bebek Battaniyesi, minik prensesleriniz için harika bir seçenek! Yumuşacık dokusu ve kalitesiyle kendine hayran bırakan bu battaniyeyi bebeğinizin de çok seveceğinden eminiz. Çift taraflı kullanılabilen battaniyenin bir yüzünde sıcak tutma özelliğiyle bilinen pelüş kumaş kullanılmış. Bu yönüyle soğuk havalar için ideal olduğu söylenebilir. Battaniyenin diğer tarafında ise %100 pamuk ve çiçek desenli bir kumaş tercih edilmiş. Antialerjik silikon dolgusu, bebeğinizin sağlığı için güvenli bir kullanım imkanı verirken kumaşların Oeko-Tex Sertifikası’na sahip olduğunu belirtmekte de fayda var.

Pembe renkli Minky Bebek Battaniyesi’ni bu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Hem şık hem pofuduk

Bebek battaniyesi denince akla figürlü veya çiçek desenli modeller gelebilir. Ancak sade şıklığıyla göz dolduran bebek battaniyeleri de mevcut. Mikos Bebek Battaniyesi, sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken modellerden biri. Akrilik liflerden örülen bebek battaniyesi, yumuşak ve elastik bir yapıya sahip. Bebeğinize zarar veren herhangi bir kimyasal materyal bulundurmadığını da müjdeleyelim. Tekstil alanında dünyada kabul görmüş Oeko-Tex standartlarını taşıması ise ayrı bir güven veriyor. Battaniyenin sıcacık tutan bir dokusu olsa da her mevsimde rahatlıkla tercih edilebilir.

Hipoalerjenik bir ürün olan Mikos Bebek Battaniyesi’ne bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

6. Sevimli baykuş görseli bebeğinizin yüzünü güldürecek!

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Renkli ve farklı figürlerden oluşan nesneler tüm bebeklerin ilgisini çeker. Pingianer Bebek Battaniyesi, sevimli baykuş görselleriyle bebeğinizin yüzünü güldürebilir. Özellikle oyun matı olarak yere serdiğinizde eğlenceli bir vakit geçireceğinden emin olabilirsiniz. Pingianer Bebek Battaniyesi, çift taraflı kullanım imkanı veren modellerden biri. Ayrıca nefes alan, antialerjik bir yapıya sahip. Üst tarafı %100 pamuk kumaştan oluşurken diğer yüzünde minky kumaş kullanılmış. Bilmeyenler için minky kumaşın ne olduğuna açıklık getirelim. Kadifeye benzer bir dokusu olan minky, kabarık puantiyeli tasarıma sahip bir kumaş. Bebek tekstilinde sıklıkla tercih edilen bu kumaşın bazı yerlerde nohut battaniye kumaşı olarak geçtiğini görebilirsiniz.

Ürünü ayrıntılarıyla incelemek isterseniz bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

7. Hem hesaplı hem kaliteli olsun diyorsanız...

Bebeğinize battaniye seçimi yaparken hem hesaplı hem kaliteli olsun diyorsanız bu önerimize mutlaka kulak vermeniz gerekiyor. Alpar Tekstil Bebek Battaniyesi, piyasadaki en uygun bebek battaniyelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 75x90 cm ölçülerinde üretilen battaniyenin bir tarafı pamuk penye, diğer tarafı ise kadife kumaştan oluşuyor. Balon baskılı penye kumaş tarafını bahar aylarında, yumuşacık dokuya sahip kadife tarafını ise soğuk havalarda tercih edebilirsiniz. Kadife kumaşın yapısı nedeniyle tüylenme yapma ihtimalini düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu ürün tüylenme ve çekme yapmıyor. Ürünü bebeğiniz büyüyene kadar kullanabilir, hatta dilerseniz hatıra olarak saklayabilirsiniz.

Hesaplı ve kaliteli bebek battaniyesine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Tulum battaniyenin rahatlığını keşfedin...

“İskandinav tarzı bebek battaniyesi olur mu hiç?” dediğinizi duyar gibiyiz. Son zamanlarda adı sıkça duyulan İskandinav tarzı, bebek battaniyelerinde kalın iple elde örülerek ortaya çıkan bir model. Aslında bir nevi saç örgüsünü andırdığını söyleyebiliriz. Özel olarak elde tasarlanan BurDenDeco Bebek Battaniyesi, %100 keçi yünü kullanılarak üretilmiş bir ürün. Bu sebeple soğuk havalarda tercih edebileceğiniz en iyi bebek battaniyelerinden biri olabilir. Tulum olarak da kullanılabilen battaniyeyle bebeğinizin soğuk havalardan etkilenmesini önleyebilirsiniz.

Şık bebek battaniyesine bebeğinizin dolabında yer vermek isterseniz bu linke tıklamayı unutmayın.

9. Bebeğiniz en iyisini hak ediyor...

Bebeğinizin tüm eşyalarını büyük bir özenle seçtiğinizi biliyoruz. Size bu hassasiyetinizi karşılayan bir öneride bulunmak istiyoruz. GOTS adı verilen ve dünyaca kabul görmüş olan Organik Tekstil Sertifikası’na sahip Rosalovers Bebek Battaniyesi, bebeğinizin sağlığı için oldukça güvenli bir ürün. Organik pamuk iple elde üretilen bu ürün, bebeğiniz için özenle hazırlanıyor. Alerjik bir bebeğiniz varsa tereddüt etmenize gerek yok. Cilt üzerinde herhangi bir tahrişe neden olmadığı için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Farklı desenli karelerin bir araya gelmesinden oluşan battaniye, tabloyu andıran güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

En güzel bebek battaniyesi olmaya aday bu ürünün detayları için buraya tıklayın.

10. Bebegg Bebek Battaniyesi ile tatlı rüyalar...

En iyi bebek battaniyesi markası olmaya aday Bebegg, muhteşem bir ürünüyle karşınızda. Bebegg Bebek Battaniyesi hem sade hem bu kadar şık olması sebebiyle takdiri hak eden bir ürün. Estetik görünümünün yanı sıra nefes alan %100 pamuklu kumaşı bebeğinizin konforu düşünülerek tasarlanmış. Yaz ve kış kullanıma uygun olan Bebegg Bebek Battaniyesi bebeğinizin terlemesine neden olmuyor. Battaniye, yanında çok sevimli bir uyku arkadaşı olan tavşancık ile birlikte geliyor. Bu tatlı tavşanın bebeğinizin en yakın arkadaşı olacağından eminiz. Şık kutusuyla satışa sunulan bu ikiliyi dilerseniz arkadaşınıza da hediye edebilirsiniz.

Bebegg Bebek Battaniyesi için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Her bebeğe bir muslin battaniye...

Muslin kumaş, bebek tekstil ürünlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Muslin kumaştan üretilen bebek battaniyeleri ise çok yönlü kullanım imkanı veriyor. Bu özelliğiyle her bebeğin dolabında mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Doğal dokuma muslin kumaş kullanılarak üretilen Bebe Bellota Bebek Battaniyesi, hafif ve yumuşak yapısıyla bebeğiniz için son derece konforlu bir ürün. 6 katlı kumaş tasarımı sayesinde bebeğinizin vücudunu sıcacık tutuyor. Battaniyenin bir tarafı mint yeşili sade bir tasarıma sahipken diğer yüzünde dinozor desenleri ve yazılar bulunuyor. Su emici özelliği bulunan battaniyeyi banyo sonrası bebeğinizi kurulamak için de kullanabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

