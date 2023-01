Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Büyük bir sabırsızlıkla beklediğiniz gün geldi ve bebeğinizi kucağınıza aldınız. Şimdi sıra karnını doyurmakta! Bebeğiniz için seçeceğiniz biberonun ergonomik, işlevsel, sağlıklı ve yaşına uygun olması çok önemli. Tabii çevre dostu olması da! "Cam biberon mu, plastik mi?" diye soran ve bebeği için en iyisini seçen ebeveynler gelin, en iyi cam biberonları beraber keşfedelim.

Cam biberon nasıl temizlenir?

Biberonu sterilize etmediğiniz takdirde bebeğiniz ateş, kusma, ishal gibi belirtileri olan hastalıklara kolayca yakalanabilir. Neyse ki bu hastalıklardan biberonu hijyen koşullarına uygun şekilde kullanarak korunabilirsiniz. "Cam biberon temizliği nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız size önerimiz, daha önce de belirttiğimiz gibi bu ürünleri kaynatarak sterilize etmek. Peki, cam biberon nasıl kaynatılır? Biberon, emzik ve diğer aparatları kaynar suyun içine katarak beş dakika boyunca bekletebilirsiniz. Bu basit adımı her kullanımdan sonra tekrarlayarak bebeğinizi koruyabilirsiniz.

1. Hem pratik hem kullanışlı: Bébédor Desenli Cam Biberon Silikon Emzik

Bébédor Desenli Cam Biberon Silikon Emzik, bebeğiniz için tercih edebileceğiniz pratik biberonlar arasında yer alıyor. Bazen bebeğinize ilaç, su, meyve suyu ve bitki çayı gibi ek gıdalar vermeniz gerekebilir. Bébédor markalı biberon, bu gibi durumlar için özel olarak tasarlanır. Mini boyutu sayesinde biberonu rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürün, Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne uygun şekilde bisfenol A içermeyen polipropilen malzemeden özenle imal edilir. Gözeneksiz yapısı sayesinde kir tutmaz. İçindeki besinin tadında, kokusunda değişikliğe sebep olmaz. Çizilmez nitelikteki ürün, sterilize edilebilir ve kaynatılabilir.

2. Konforlu bir seçim: Philips Avent Natural Cam Biberon 240 Ml

Bebeği annesinin beslemesi her zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda kaliteli ve konforlu biberonlara ihtiyaç duyarsınız. En iyi cam biberon markası Philips Avent tarafından üretilen Philips Avent Natural Cam Biberon 240 Ml, esnek spiral tasarımıyla bebeğinize emme konforu sağlar. Bebeğinizin midesine hava girmesini önleyen antikolik valfi ile rahatlık sunar. Anne memesi hissini taklit eden biberon emziği, geniş ve ultra yumuşak dokuya sahiptir. Cam biberonun ısıya dayanıklı olması da önemli bir detay. Pratik kullanımı, temizleme kolaylığı, farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri, parçaların kolayca sökülüp takılması ürünün avantajlı özellikleri arasında yer alıyor.

3. Isı değişikliklerine dayanıklı: Wee Baby Klasik Plus Geniş Ağızlı Isıya Dayanıklı Cam Biberon

Isı değişikliklerine duyarlı bir biberon mu arıyorsunuz? Wee Baby Klasik Plus Geniş Ağızlı Isıya Dayanıklı Cam Biberon aradığınız özellikleri fazlasıyla karşılıyor. Biberonun en dikkat çekici özelliği, -20 dereceden 200 dereceye kadar dayanıklı olması. Anne memesini andıran özel şekilli emziği, biberonla beslemeyi kolaylaştıran faktörlerden biri. Biberonun 120, 180 ve 280 mililitre olmak üzere yenidoğandan 6 aylık bebeğe kadar üç farklı modeli bulunuyor. Ürünü sonraki dönemde alıştırma bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Cam biberonu kullanan ebeveynlerin üründen çok memnun kaldıklarını da belirtelim.

4. Bebeğinizin dokunma duyusuna hitap eder: Lansinoh Cam Biberon

Dokunma hissi bebekler için oldukça önemli. Bebeklerin anne memesinde uyguladıkları içgüdüsel emme hareketinin gerçekleşmesine olanak tanıyan Lansinoh Cam Biberon, bu özelliğiyle oldukça iddialı. 240 mililitre kapasitesi bulunan biberon, yüksek sıcaklığa ve termal şoka dayanıklı borosilikat camdan imal edilir. Biberonun emziği bebeklerin çene ve yüz kaslarının doğal gelişimini destekler. Ürünün hava giriş sistemi, kolik sancısının en büyük sebebi olan hava yutmayı en aza indirir. Biberonun Lansinoh pompalarının tamamıyla uyumlu olduğunu da belirtelim.

5. Üç ila altı aylık bebekler için: Chicco Naturalfeeling Cam Biberon

Biberonların hacmi, bebeğinizin yaşına göre değişkenlik gösterir. Yenidoğanlar için 90 ila 150 mililitrelik biberonlar, 3-6 aylık bebekler için 240 ila 260 mililitrelik ürünler tercih edilir. 3-6 aylık bebeğiniz için uygun bir biberon arıyorsanız şimdiki önerimiz size göre! Kırılma riskine karşı dayanıklı camdan üretilen Chicco Naturalfeeling Cam Biberon, tasarımı sayesinde memeden biberona geçişi kolaylaştırır. Biberonun emziği, bebeğinizin alışık olduğu beslenme deneyimini devam ettirebilmesi için özel olarak geliştirildi. Kullanması pratik, yıkaması ve sterilizasyonu kolay ürünü aldığınıza çok memnun olacaksınız.

6. Bebeği erken doğanlara: Bambino Prematüre Cam Biberon

Bebeğiniz dünyaya gelmek için sabırsızlanıp erken doğduysa hele bir de prematüreyse onunla özel olarak ilgilenmeniz gerekir. Deneyim, özen ve hijyen isteyen prematüre bebek bakımının biberonu da elbette özel olur. Erken doğan bebekler için tasarlanan Bambino Prematüre Cam Biberon, emziğinin yuvarlak uçlu tasarımı ile anne memesini taklit eder. Bebeğinizi emziremediğiniz dönemlerde de kullanabileceğiniz biberon; BPA içermeyen, yüksek kaliteli materyallerden üretilir. Siz de erken doğan bebeğinizi özenle beslemek için 30 mililitre hacmindeki ürünü tercih edebilirsiniz.

7. Yenidoğandan altı aylığa kadar: Bebsi Cam Biberon Seti

Yenidoğan bebeğiniz için aldığınız cam biberonu 6 ay sonra da kullanabilmek mi istiyorsunuz? Bebsi Cam Biberon Seti ile bu mümkün! Yenidoğandan altı aylık bebeklere kadar uygun olan biberon, bebeğinizin sağlığı düşünülerek büyük bir özenle üretildi. Sette birer adet 125 mililitrelik ve 250 mililitrelik biberon bulunuyor. BPA içermeyen ürün, bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor. Bebeğiniz, ergonomik yapısı sayesinde biberonu rahatlıkla kavrayabilir. Siz de bebeğiniz için kaliteli bir biberon seti tercih etmek istiyorsanız sevimli ahtapot desenli ürünleri seçebilirsiniz.

8. Temizleyicisiyle gelen set: Philips Avent İkili Cam Biberon Seti

"Cam biberonlar kaynatılır mı?" ve "Cam biberonlar ısıya dayanıklı mı?" diye endişelenen ebeveynlere tavsiyemiz Philips Avent İkili Cam Biberon Seti. Setin içeriğinde birer adet 120 mililitrelik ve 240 mililitrelik biberon yer alıyor. Üstelik yanında Uni Baby'nin 500 mililitrelik biberon ve emzik temizleyicisi hediye olarak geliyor. Isıya ve termal şoka dayanıklılığıyla ön plana çıkan cam biberon, buzdolabında güvenle saklanabiliyor. Sette yer alan biberon emziği, bir aylık ve üzeri bebeklerin kullanımına uygundur.

9. Geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen cam biberon: Mamajoo Cam Biberon

Geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilen ürünler yaşamınızda önemli bir yer mi tutuyor? Öyleyse sıradaki önerimiz sizin için! Mamajoo Cam Biberon; ısıya ve darbelere dayanıklı, geri dönüştürülebilir, hafif ve kolay kırılmayan borosilikat camdan üretildi. Biberonun üzerindeki tutma kavisleri sayesinde bebeğiniz biberonu kolaylıkla tutar. Bu sayede bebeğinizin tutma kabiliyeti de gelişmiş olur. Antikolik valf sistemi bulunan biberon ile bebeğiniz gaz sancısı çekmez, siz de uykusuz geceler yaşamazsınız. Biberonu elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

10. Hem göğüs pompası hem biberon arayanlara: Bambino Cam Biberonlu Göğüs Pompası

Çalışan anneler her zaman bebeklerinin yanında olamıyor. Dolayısıyla anne sütü bu bebekler için önceden hazırlanarak saklanıyor. Siz de çalışan bir anneyseniz ya da sütünüz çok geliyorsa Bambino Cam Biberonlu Göğüs Pompası tam size göre! Doğum sonrasında meme bezlerinizi harekete geçirmek ve sütü rahatça sağabilmek için göğüs pompası kullanabilirsiniz. Bu ürün, her emzirmeden sonra fazla sütü emerek şişlikten kurtulmanızı da sağlar. Ayrıca ürün, meme uçlarınızın biçim kazanmasına yardımcı olur. Bebeğinizi her koşulda en sağlıklı şekilde beslemek için bu setten yararlanabilirsiniz.

11. Hem sağlıklı hem doğa dostu: Baby Plus İkili Cam Biberon Seti

Baby Plus İkili Cam Biberon Set, doğal içerikli malzemeden üretilir. Emzikteki yuvarlak uç, anne memesine benzediğinden bebeğiniz biberona kolaylıkla adapte olur. Cam biberon seti, petrol kullanılmadan üretildiği için aynı zamanda doğa dostu bir tercih. BPA içermeyen biberonu nasıl temizleyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için biberonu kaynatmayı tercih edebilirsiniz. Bu noktada önemli bir detayın altını çizmemizde fayda var. Biberonu ani ısı değişimlerine maruz bırakmamalısınız. Aksi takdirde ürünün ömrünü epey azaltırsınız. Siz de hem doğa hem bebek dostu bir ürün arıyorsanız biberonu tercih edebilirsiniz.

12. Isıya dayanıklı cam biberon arayanların tercihi: Paşabahçe Isıya Dayanıklı Cam Biberon

Türkiye'nin en iyi markaları arasında bulunan Paşabahçe, ısıya dayanıklı cam biberonlarıyla da yanınızda! Biberon seçerken ürünün hafif, ergonomik ve darbelere karşı dayanıklı olması önemli. Paşabahçe Isıya Dayanıklı Cam Biberon, bu özellikleri taşımasının yanı sıra tek elle açılan sızdırmaz kapağı ile pratiklik sunuyor. Ayrıca antikolik emziği ile bebeğinize konfor sağlıyor. Biberonda azami koruma için damlamaya dayanıklı kapak ve sızıntıyı engelleyen güvenli halka bulunuyor. Biberon almadan önce "Cam biberon nasıl sterilize edilir?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Neyse ki endişelenmenize gerek yok. Bunun için sonda detaylı olarak açıklayacağımız kaynatma yöntemini tercih edebilirsiniz.

13. Bebeğinizin de seveceği bir biberon: Nuk Antikolik Borosilikat Cam Biberon

İlk ortodontik emzik üreticisi NUK, diş hekimleri ve çocuk doktorlarıyla ortaklaşa çalışarak antikolik cam biberonlar da imal ediliyor. Nuk Antikolik Borosilikat Cam Biberon, ısı değişimlerine ve darbeye ekstra dayanıklı borosilikat camdan üretiliyor. Anne memesinin doğal şekliyle uyumlu olarak tasarlanan biberon, emzirme deneyimini kolaylaştırıyor. Anne memesinin süt kanallarında olduğu gibi birden fazla beslenme deliği içerdiğinden doğal beslenme hissi veriyor. Nuk markasının özenle tasarladığı antikolik biberon ile bebeğiniz huzursuz gecelere, siz de uykusuz gecelere veda edersiniz.

14. Gaz sancısı çeken bebekler için özel tasarım: Dr. Brown's Dar Ağız Cam Biberon 250 ml

Bebeğiniz emerken midesine ne kadar az hava kaçarsa bebeğiniz o kadar huzurlu olur. Özellikle kolik bir bebeğiniz varsa bu konuya daha çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde bebeğinizle beraber siz de zor saatler geçirirsiniz. Neyse ki büyük bir hassasiyetle tasarlanan Dr. Brown's Dar Ağız Cam Biberon 250 mililitre sayesinde bebeğinizi de sizi de huzurlu günler bekliyor. Borosilikat camdan üretilen biberon; tükürük, geğirme ve gazı azaltıyor. İyi bir gece uykusu için sindirime yardımcı oluyor. Memeden biberona, biberondan memeye geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

15. Yüksek ısıya dayanıklı biberon: Bebeneo Isıya Dayanıklı Cam Biberon

Bebeneo Isıya Dayanıklı Cam Biberon, yüksek ısıya ve ani ısı değişikliklerine dayanıklı olacak şekilde üretilir. 240 mililitre hacme sahip biberon, minik ellerin onu tutabilmesi için özel olarak tasarlanır. Biberonda antikolik gaz önleyici hava sistemi bulunur. Böylece bebeğiniz, karnını doğururken annesinin memesini emdiği zamanki kadar huzurlu olur. Sütte tat ve koku değişikliğine sebep olmaz. Biberonu temizlemek istediğinizde elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Mikrodalga fırında kapaksız olarak kullanabilirsiniz. BPA içermeyen ve ergonomik kullanım sağlayan cam biberonu aldığınıza çok memnun kalacaksınız, bizden söylemesi!