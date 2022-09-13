Daha rahat bir emzirme deneyimi isteyenler için en iyi emzirme yastıkları

Emzirme yastığının pek çok faydası var. Emzirme yastığı kullanım şekilleri sayesinde bebeğinizin poposuyla başını destekler, beslenirken zorlanmasını önlersiniz. Ayrıca bebeğinizi kaldırırken daha az yorulursunuz. Bebeğinizin konforu kadar kendi rahatınız için de kullanabileceğiniz emzirme yastıklarına hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz. Öyleyse en iyi emzirme yastıklarını keşfetmeye ne dersiniz?

1. Çok fonksiyonlu yapısıyla: Babyjem Emzirme Ve Destek Minderi

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"Emzirme yastığı nasıl dikilir?" diye bakıp bebeğinize konforu kendi başınıza sağlamanıza gerek yok çünkü Babyjem Emzirme ve Destek Minderi hem anneler hem bebekler için aradığınız konforu sunuyor. Hamilelik döneminden başlayarak bebeğinizin emzirmeyi bırakmasından sonra bile kullanabileceğiniz emzirme minderini doğumdan sonra bebeğinizi beslemek için belinize sararak kullanabilirsiniz. Böylece bebeğinizin beslenmesini ikiniz için de rahat hâle getirebilirsiniz. Hatta ürünü emzirme dönemi bittikten sonra rafa kaldırmanıza gerek yok çünkü çok fonksiyonlu yapısı sayesinde bebeğiniz için oturma ve destek minderi olarak da kullanabilirsiniz.

2. Bel desteği sunan: Momanka Emzirme Yastığı Seti

Momanka Emzirme Yastığı, ayarlanabilir kayışı ve kilit tokasıyla bebeğinizle aranızdaki mesafenin emzirme sürecinde sabit kalmasını sağlar. Böylece bebeğinizi anne sıcaklığında tutar. Bel desteği ile kendiniz için en doğru pozisyonu bulmanızı sağlayarak sırt ve boyun ağrılarını önlemeye yardımcı olur. Bebeğinizin doyduktan sonra uyuya kalma ihtimaline karşı ayarlanabilir boyun askıları ile bebeğinizi taşımanızı ve güvenle beşiğine kadar götürmenizi sağlar. Mışıl mışıl uyuyan bebeğinizi minderin özel olarak tasarlanmış iç süngeri sayesinde tatlı rüyalara davet edebilirsiniz. Emzik kancası ve cebi ile biberon, mendil, emzik gibi önemli eşyalarınızı yanınızda taşıyabilir; böylece onları arama derdinden kurtulabilirsiniz.

3. Antialerjenik yapısıyla: Lucky Day Emzirme Yastığı

Emzirme yastığı kullananlar tarafından çokça tercih edilen Lucky Day Emzirme Yastığı, ideal duruşu sağlamanıza yardımcı olarak doğru emzirme pozisyonuna destek olur. Katlanabilir kanatlarıyla yüksekliğini ayarlamanızı sağlar, bu sayede eğilmeyeceğiniz için bel ve boyun ağrılarının önüne geçer. Emzirirken bebeğinizi kaldırmanıza gerek kalmadığından bebeğiniz kendi yemeğini keyifle yerken siz de rahat edebilirsiniz. Emzirme yastığını katlanabilir tasarımı ile kolaylıkla yanınızda taşıyarak gittiğiniz her yerde bebeğinizi rahatça besleyebilirsiniz. Ürünün bej ve gri renkli seçenekleri arasından zevkinize uygun olanı tercih edebilirsiniz.

4. Askı aparatlarıyla: Lucky Day Lüx Emzirme Yastığı

Lucky Day Lüx Emzirme Yastığı'nı mavi ve pembe renk seçenekleri ile hem kızınıza hem oğlunuza alabilir, bebeğinizin giysileriyle kombinleyebilirsiniz. Ayarlanabilir askılı emzirme yastığı, sizinle bebeğinizin rahatlığı için en uygun emzirme pozisyonunu bulmanıza yardımcı olur. Çok fonksiyonlu yapısı ile minderi uyuyan bebeğiniz için yastık olarak da kullanabilirsiniz. Yastığı hamilelik dönemindeyken bacaklarınızı rahatlatmak için tercih edebilirsiniz. Ayrıca bel üzerindeki baskıyı azaltmak için oturma yastığı olarak da değerlendirebilirsiniz. Emzirme yastığının kılıfını, fermuarlı yapısı sayesinde kolayca çıkarabilirsiniz. Böylece ürünü çamaşır makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.

5. Bebeğiniz uyurken de kullanabilirsiniz: Tezkotekstil Bebek Emzirme Destek Ve Oturma Minderi

Tezkotekstil Bebek Emzirme Destek Ve Oturma Minderi varken "Emzirme yastığı nasıl yapılır?" diye düşünmenize gerek yok. %100 pamuklu yapısı ve elyaf dolgusu ile bebeğinize rahat bir emzirme ortamı sunarken sizin de daha az güç harcamanızı sağlar. Ürünün kolayca kullanılabilir yapısıyla "Emzirme yastığı nasıl kullanılır?" diye sormanıza da gerek kalmaz. Ürünü yaptığınız ev ziyaretlerinde bebeğiniz için konforlu bir yatak olarak kullanabilir, siz misafirliğin tadını çıkarırken bebeğinizin mışıl mışıl uyumasını izleyebilirsiniz. İster evde ister arabada kullandıktan sonra yastığın hijyeni için endişelenmenize gerek yok çünkü çıkarılabilir kılıfı sayesinde ürünü kolayca yıkayabilirsiniz.

6. Kullanım kolaylığı sunan: Mycey Emzirme Ve Destek Minderi

Mycey Emzirme Ve Destek Minderi, kolay kullanımı ile beğeni kazanan ürünlerden bir diğeri. Evde yalnızken veya bebeğinizle gezmeye çıktığınızda bebeğinizi tek elinizle kaldırırken bile takabileceğiniz, belinize geçirip doğru emzirme pozisyonuna getirebileceğiniz bir ürün. Yumuşak yapısı ile anne kucağının rahatlığını ve güvenliğini bebeğinizin her an yaşamasını sağlarken ergonomik yapısı ile sizin daha az yorulmanıza olanak tanır. Hareketsizlik ve uzun süreli güç kullanımı sebebiyle oluşabilecek sırt ve kol ağrılarının önüne geçer. Ürünü emzirme haricinde bebeğinizin oturması hatta yatması için de kullanabilirsiniz. Biberonla beslenen bebekleriniz için bile kullanmayı sürdürebilirsiniz.

7. Biyeli ve fermuarsız tasarımıyla: Babynest Emzirme Yastığı ve Destek Minderi

Babynest Emzirme Yastığı ve Destek Minderi, sizin ve bebeğinizin sağlığı düşünülerek tasarlanan bir ürün. Kılıf geçirme ve çıkarmayla uğraşmamanız için doğrudan makinede yıkanabilecek şekilde üretilir. Emzirme yastığını çamaşır suyu kullanmadan makineye atarak düşük ve orta sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz. Bu sayede tertemiz kullanabilirsiniz. Sonrasında ürünü kuruması için düz bir alana bırakmalısınız. Gökkuşağı desenli ve bej renkli sevimli tasarımı ile beğeni kazanan emzirme yastığı, yumuşacık yapısı ile bebeğinizin keyifle oturabileceği bir destek minderi olarak da işinize yarayabilir.

8. Uzun süreli kullanıma uygun: Umaybebek Emzirme Yastığı

Umaybebek Emzirme Yastığı, kolay kullanımı ile bebeğinizi emzirirken kendinizi daha konforlu hissetmenizi sağlar. Uzun süreli kullanımına uygun olarak Türkiye boy ortalamasına göre hazırlanır. Birinci sınıf boncuk elyaftan oluşan antialerjik dolgusu ve nem tutmayan yapısı ile ürünü endişe etmeden kullanabilirsiniz. Emzirme yastığının kılıfını çıkararak çamaşır makinesinde 40 derece ve altında kolaylıkla yıkayabilirsiniz. Ürünü yıkadıktan sonra nemli olarak ütüleyebilirsiniz. Emzirme yastığının temizliği için ağartıcı, yumuşatıcı, sabun tozu ve bebek sıvı deterjanı kulanmamalısınız.

9. Çok fonksiyonlu: Doomoo Basics Emzirme Yastığı

Kalitesini emzirme yastığı yapımında da gösteren Doomoo markası ile tanıştınız mı? Annelik eşlikçisi olarak da geçen Doomoo Basics Emzirme Yastığı, bir kere kullanınca vazgeçmek istemeyeceğiniz büyük ve rahat bir yastık. Size ve bebeğinize maksimum konfor sunan ürün, 190 cm boyu ile görebileceğiniz en büyük emzirme yastıklarından biri. Ürünü hamileliğiniz sırasında destek yastığı olarak kullanabilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan onu onu uyutup yastığa sarılarak uyuyabilirsiniz. Yumuşacık dokusuna hayran kalacağınız yastık ile bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

10. Küçük ama rahat: Mycey Mini Emzirme Yastığı

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Mycey Mini Emzirme Yastığı, ‎28,4 x 22,6 x 6 cm ölçüleriyle diğer önerilerimize kıyasla daha minik bir ürün. Dolayısıyla yastığı yer kaplama derdi olmadan rahatlıkla çantanıza atıp her yere götürebilirsiniz. Bebeğiniz acıkır acıkmaz yastığın el bandını takarak onu doğru pozisyona getirebilir ve başından destekleyerek minik yavrunuzun rahat şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz. Yemek sonrası uykuya dalan bebeğiniz, mini emzirme yastığı sayesinde başı elinizde mışıl mışıl uyuyabilir. Biberona geçen bebekler için de kullanışlı olan emzirme yastığı hem anneler hem babalar tarafından rahatlıkla kullanılabilir.