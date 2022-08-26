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Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

25.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilesiniz ve bir bebek bakım çantasına mı ihtiyacınız var? Öyleyse doğru yerdesiniz. Asmalı, taşımalı, bölmeli ya da kimyasal içermeyen derken pek çok özelliğe sahip anne ve bebek bakım çantası modellerinden en fonksiyonel ve kullanışlı olan modelleri araştırıyor olabilirsiniz. Sizler için birbirinden kaliteli ve şık bebek bakım çantalarını derledik. Gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

Bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını tek yerde toplamak için en önemli ihtiyaçlardan biri, bebek bakım çantası. İhtiyaca göre su geçirmez, çok bölmeli, termal gözlü ve geniş şekilde tasarlanan bu ürünler, ebeveynlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Doğumdan sonra normal bir çanta yerine her anınızda yanınızda olacak hem şık hem fonksiyonel olan çeşitleri sizler için seçtik. İşte detaylar!

1. Lila rengini ve desenleri sevenlere: Milk&Moo Anne Bebek Bakım Çantası

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

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Milk&Moo Anne Bebek Bakım Çantası, ultra geniş iç hacme sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kolayca açıp kapatmayı sağlayan çift fermuarı ve suya dayanıklı iç astarı, pratik ve güvenli bir kullanım sunuyor. Bebek bezi, mendil ve diğer eşyalar için dizayn edilen iki büyük elastik cebi sayesinde iç alana daha fazla eşya sığdırmaya imkân tanıyor. Ayrıca iki adet ısı yalıtımlı şişe için tasarlanan bölmede ise biberonları güvenle taşıyabilirsiniz. İçinde yer alan file, anahtar askı yeri ve vegan ayarlanabilen deri lastikli cep sayesinde aradığınızı kolayca bulabilirsiniz.

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2. Hem şık hem fonksiyonel bir model arayanlara: Bagimoo Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

Bagimoo Anne Bebek Bakım Sırt Çantası; biberon taşıyıcı gözler, termoslu sıvı geçirmez yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bir adet saklama cebi ve dört adet malzeme gözü ile pratik kullanım sunuyor. Ürünün ıslak mendil yerleştirme cebi ve arka fermuarlı gözü ise ebeveynlerin işini kolaylaştırıyor. Anahtar, cüzdan, telefon gibi kişisel eşyalarınızı ayrı yere koyabileceğiniz çantanın iç kısmı ise tamamen bebekler için tasarlanıyor. Üç adet biberon gözü olan çanta, folyo ile hazırlanarak thermo özellik sağlıyor. Bu sayede iki ile dört saat civarında soğuk ve sıcak tutabilme özelliğiyle öne çıkıyor.

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3. Stilini bozmak istemeyenlere: Stylo USA Mommy Bag Anne Bebek Bakım ve Kadın Çantası

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

Stylo USA Mommy Bag Anne Bebek Bakım ve Kadın Çantası, stil ve tarzından ödün vermek istemeyenler için ideal oluyor. İster omuzda ister elde taşıyabileceğiniz ürün, hem şık hem fonksiyonel olmasıyla sıkça tercih ediliyor. Modelin su geçirmeyen kumaşı %100 polyesterden üretiliyor. Azo boya, fitalat ve leke geçirmeyen yapısı ile çanta; kullanıcıların güvenini kazanıyor. Yıkanmaması önerilen çanta, hafif nemli bez yardımıyla kolayca temizleniyor. Siyah, vizon ve pudra renk seçeneklerine sahip model ile çocuksuz hayattaki rutininizi çocuklu yaşamınıza kolayca adapte edebilirsiniz.

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4. Kaliteli ve sevimli bir ürün arayanlara: Lal Baby Baggage Bag Tavşan Desenli Siyah Omuz Askılı Anne Bebek Bakım Çantası

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

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Lal Baby Baggage Bag Tavşan Desenli Siyah Omuz Askılı Anne Bebek Bakım Çantası, her istediğinizi yanınıza alabilir ve kargaşadan kurtulmanıza yardımcı olur. Askılı olarak kullanabilen ürün, maksimum sayıda eşyayı taşımanıza yardımcı olur. Çanta üzerinde bulunan gökkuşağı ve tavşan figürleri ise ürüne sempatik bir hava katar. Genişliği sayesinde kullanıcıların kalbini kazanan çanta; bebek bezi, biberon, ıslak mendil, yedek kıyafetler, termometre, yemek termosu, kişisel eşyalarınız ve daha birçok sayılabilecek eşyaları kolayca taşımanızı sağlar. İçinde yer alan bölmeler sayesinde iç düzeni iyi kurabileceğiniz bir çanta arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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5. Çok amaçlı bir set arayanlara: Brandbaby Anne ve Bebek Bakım Çantası / Isı Yalıtımı Termal Yemek Taşıma Çantası Seti

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

Brandbabay Anne ve Bebek Bakım Çantası Seti / Isı Yalıtımı Termal Yemek Taşıma Çantası Seti'ni satın aldığınız takdirde ısı yalıtımlı termal yemek taşıma çantası, termal içecek çantası ve alt değiştirme matına da sahip olabilirsiniz. Yeşil puantiye detaylı sette bulunan ana çantayı sırtınıza takarak yemek çantasını ise elde taşıyarak rahatça kullanabilirsiniz. Fiyat performans açısından oldukça kaliteli olan ürün, uzun süre kullanım vadeder. Alt açma matı ise ebeveynlere kolaylık sağlar. Bu sayede gittiğiniz her yerde hijyenik koşullarda bebeğinizin altını temizleyebilirsiniz.

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6. Her şey çantayla uyumlu olsun diyenlere: Okiedog 38011 Tweet Tweet Sumo Bebek Bakım Çantası

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

Okiedog 38011 Tweet Tweet Sumo Bebek Bakım Çantası; hafif, kaliteli ve çok fonksiyonlu olması açısından sıkça tercih ediliyor. Üç farklı şekilde taşınabilen anne ve bebek bakım çantası, kullanım açısından epey avantaj sunuyor. Renkli iç astar, ebeveyn bölmesi ve özel yalıtımlı bölmesi sayesinde dikkat çekiyor. Kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen ürün, uzun ömürlü kullanım vadediyor. Alt değiştirme matı, harici iki adet fermuarlı çantası ile kullanıcıya ulaşan model; kuş desenleri ve rengi ile ön plana çıkıyor. Çantayı detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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7. Modern tasarımlardan hoşlananlar için: Mark Bell Baby Wind Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

Yeni annelerin mutlaka sahip olması gereken kullanışlı bebek bakım çantaları

Mark Bell Baby Wind Anne Bebek Bakım Sırt Çantası, yerli üretim olup elde ve sırtta kolayca taşınabiliyor. Ürün, sıvı geçirmez filetatsız anti kanserojen kumaştan üretiliyor. Çantanın sırt askıları ise takılıp çıkarılmaya uygun olarak dizayn ediliyor. Bu şekilde model, pusete takılarak da kullanılabiliyor. Taşıma sapları suni deriden üretilen çanta; Siyah renkli modern tasarımı, iç ve dışta yer alan bölmeleri ile ebeveynlerin beğenisini kazanıyor. Termos özellikli üç adet biberon gözü bulunan ürün, "Biberon ve termosları nerede muhafaza etsem?" derdine son veriyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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