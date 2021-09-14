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  4. Bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksiciyle ilgili yeni gelişme

Bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksiciyle ilgili yeni gelişme

14.09.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi.

Bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksiciyle ilgili yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi kısa mesafe nedeniyle almayan taksi şoförü hakkında inceleme başlattı.

KALİTE PUANI DÜŞÜRÜLDÜ

İnceleme sonucunda, taksinin sürücüsü Ş.Ç.'nin kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 Hizmet Kalite Puanı düşürüldü.

Çağrılan taksinin yapılan genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı.

"İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET"

Bakırköy'de sabah saatlerinde kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan taksi şoförü, kendisini şikayet edeceğini söyleyen aileye, "İstediğin yere şikâyet et" diyerek uzaklaşmıştı. Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansımıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
insan desem insan değil, hayvan desem hayvan değilsiniz
Terörün farklı versiyonu.
Sn. Ekrem İmamoğlu bas bas bağırıyor taksi sayısının artması lazım diye. Ancak AKP'li UKOME ve taksiciler esnaf odası bunu engelliyor. Vatandaşın bu şekilde madur olmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nun puan kaybettiğini sanıyorlar ama çok fena ofsayta düştüler. Bu millet AKP'yi ve yandaşlarını indirmeye çoktan karar verdi.

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