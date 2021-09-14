Bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksiciyle ilgili yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi kısa mesafe nedeniyle almayan taksi şoförü hakkında inceleme başlattı.

KALİTE PUANI DÜŞÜRÜLDÜ

İnceleme sonucunda, taksinin sürücüsü Ş.Ç.'nin kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 Hizmet Kalite Puanı düşürüldü.

Çağrılan taksinin yapılan genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı.

"İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET"

Bakırköy'de sabah saatlerinde kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan taksi şoförü, kendisini şikayet edeceğini söyleyen aileye, "İstediğin yere şikâyet et" diyerek uzaklaşmıştı. Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansımıştı.

Kaynak: AA

