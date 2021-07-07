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  4. Bebek cesedi var denilip kazmaya başladılar! Gerçek bambaşka çıktı

Bebek cesedi var denilip kazmaya başladılar! Gerçek bambaşka çıktı

07.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 4 kişinin zeytinliğe bebek cesedi gömdüğünden şüphelenen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, açtıkları mezarda kundağa sarılmış kedi ölüsü buldu.

Bebek cesedi var denilip kazmaya başladılar! Gerçek bambaşka çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde, vatandaşlar 4 kişinin zeytinlik alana bebek kundağı içinde bir şey gömüp ayrıldıklarını görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafı taşlarla çevrili küçük bir mezar haline getirilmiş yere güvenlik şeridi çekti.

KEDİ ÖLÜSÜ ÇIKTI

Bir süre sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek kürek ile mezarı açmaya başladı. Bu arada meraklı mahalle sakinleri mezardan ne çıkacağını beklemeye başladı. Polis mezarı açtığında bebek kundağına sarılı kedi ölüsü çıktı. Polis ölü kediye tekrar mezara gömdü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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