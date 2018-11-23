"Bebek cinayeti"nin üç sanığına müebbet hapis

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yeni doğan kız çocuğunu bir çuval içinde mezarlığa bırakarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan üç sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasının ardından Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatma K. (26), annesi Sebahat E. (44) ile erkek kardeşi tutuksuz sanık Halil E. (22), avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Fatma K, çocuğunu öldürmek istemediğini belirterek, "Çocuğum tuvalette doğdu, öldüğünü düşünerek anneme verdim." dedi.

Tutuklu sanık Sebahat E. ile tutuksuz sanık Halil E. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye veya beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, bebeğe yönelik alt soya karşı ve "Kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak çocuğa karşı kasten öldürme suçu"ndan Fatma K, Sebahat E. ile Halil E'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada Halil E'nin de tutuklanmasına karar verildi.

Fatma K'nin evde 2014'te dünyaya gelen kız çocuğunu annesi ve erkek kardeşiyle bir çuval içine koyarak mezarlıkta ölüme terk ettiği iddia edilmişti.

Sanıkların yargılandıkları davada Fatma K'ya müebbet, Sebahat E'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Halil E. de beraat etmişti.

