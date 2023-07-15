Bebek gibi bir cilt isteyenler dikkat! Cildinize yapacağınız bu 5 kötülükten uzak durmalısınız

Cildimiz, en değerli parçamız. Eğer güzel bir cilde sahip olmak ve erken yaşta cilt bozuklukları, kırışıklık, leke ve akne problemleriyle karşılaşmak istemiyorsak ona iyi bakmalıyız. Çevresel faktörlerin etkisiyle zamanla bozulan cildimiz için önceden önem alabilir ve düzenli uygulayacağınız bazı ipuçları ile pürüzsüz bir cile sahip olabilirsiniz.

1- GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAMAK

Özelliklerinde yaz aylarında güneşlenme sırasında temkinli olmak gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği bu aylarda UV-A ve UV-B ışınlarına uzun süre maruz kalmak çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Güneş kremleri bu ışınları yansıtarak olası sağlık sorunlarının önüne geçer.

2- CİLDİNİZİ TEMİZLEMEDEN UYUMAK

Yapı olarak çok yoğun olan bu makyaj malzemeleri gözeneklerin tıkanmasına yol açar. Cilt temizliği yapmadan uyuduğunuzda gözeneklerinizde kir, yağ ve makyaj kalıntılarının birikmesine sebep olursunuz. Cilt nefes alamadığında gözenekler genişler. Hatta cilt yüzeyinde sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunlar meydana gelir. Geniş gözenekler, cildin yağlanmasına neden olur.

3- YETERLİ SU İÇMEMEK

Böbreklerin daha verimli çalışması toksinlerin atılmasını sağlayarak genel sağlığa olduğu kadar cilt güzelliğine da pozitif bir yansıma sunuyor.

Gün içerisinde yeterli oranda su içen kişilerin vücutlarından daha fazla toksin atılıyor ve bu durum cilt tonunun dengelenmesine yardımcı oluyor. Üstelik güneşe maruz kalınması neticesinde ortaya çıkan cilt yanıklarının su tüketimi ile daha hızlı iyileştiği, cildin daha parlak ve canlı bir görünüme kavuştuğu da bilinen gerçekler arasında yer alıyor.

4- YETERLİ UYUMAMAK

Araştırmalar gün içinde düzenli olarak 7-9 saat arası uyuyan bireylerin ciltlerinin daha genç ve sağlıklı göründüğünü söylüyor. Düzenli uyku belki kırışıklıklarınızı azaltamaz ama önlenmesine yardımcı olabilir.

Derin uykudayken vücudumuz hücre ve doku onarımına yardımcı olan en büyüme hormonu üretir. Ayrıca uyurken vücudunuzda cildin daha güçlü ve esnek olmasına yardımcı olan bir protein olan kolajen sentezlenir.

SAĞLIKSIZ BESLENMEK

Kalori, yağ ve rafine karbonhidratlar açısından zengin fastfood denilen yiyecekler başta sivilce oluşumunu arttırmak olmak üzere birçok cilt problemine yol açar. Cips, patlamış mısır gibi yağlı ve bol tuzlu gıdalar cildinizde su tutulmasına neden olarak cildin nem dengesini değiştirebilir. Bu durum da ciltte yağlanmayı arttırarak beraberinde siyah nokta, beyaz nokta gibi cilt problemlerinin oluşmasına sebep olur.



