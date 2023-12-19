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Bebek Sahili'nde kabus gibi tatil! İranlı turist kadını son anda kurtarıp kendisi boğuldu; cansız bedenini aylar sonra balıkçılar buldu

19.12.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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İran'dan Türkiye'ye tatile gelen kadın Bebek Sahili'ne gitmiş, fotoğraf çekmek isterken denize düşünce İranlı turist rehberi Jabar Sabokbar kadını son anda kurtarmıştı. Fakat rehber Sabokbar kadını kurtardıktan sonra suların derinliklerinde kayıplara karıştı ve uzun süre de bulunamadı. Ta ki bundan iki gün önce gelen ihbara dek...

Bebek Sahili'nde kabus gibi tatil! İranlı turist kadını son anda kurtarıp kendisi boğuldu; cansız bedenini aylar sonra balıkçılar buldu

Arnavutköy'de İranlı rehberin ölümünde çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 3 ay önce Türkiye'ye tatile gelen İranlı kadını boğulmaktan kurtarayım derken kendi hayatını feda eden rehberin cenazesi iki gün önce gelen ceset ihbarı üzerine Arnavutköy Sahilinde bulundu. Boğulmaktan son anda kurtarılan kadının tedavisi ise İran'da devam ediyor.

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FOTOĞRAF ÇEKEYİM DERKEN DENİZE DÜŞTÜ

Olay, Bebek Sahili'nde 26 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. İran’dan 3 günlük gezi için annesiyle İstanbul’a gelen Sognd isimli kadın Türkiye’de 7 yıldır turist rehberliği yapan İranlı Jabar Sabokbar (31) ile iletişime geçti. Turist rehberi, anne ve kızını Bebek Sahiline götürdü ve genç kadın deniz kenarında cep telefonuyla fotoğraf çekmek istedi.

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Sognd özçekim yaptığı esnada dengesini kaybedip denize düştü. Kızının denize düştüğünü gören annesi bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

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KADINI KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU

Bağrışları duyan Jabar Sabokbar denize atladı ve genç kadını boğulmaktan kurtardı. Kadın çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılırken Sabokbar dalgaların arasında kayboldu.

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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 ay Türkiye'de yoğun bakımda tedavi gören İranlı kadın ailesi tarafından ülkesine götürüldü. Denizde kaybolan turist rehberini arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.

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CENAZESİNE 3 AY SONRA ULAŞILDI

İki gün önce Arnavutköy Sahilinde denizde ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde cenazenin 3 ay önce İranlı kadını kurtarmak için denize atlayan turist rehberi Jabar Sabokbar'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından rehberin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, ağabeyi Adil Sabokbar'a teslim edildi.

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Rehberin ağabeyi Adil Sabokbar, "Kardeşimin yanına İran’dan misafiri gelmiş. Misafir denize düşmüş, kardeşim de denize atlayıp kızı kurtarmış. 3 ay sonra balıkçılar bulmuş kardeşimi" diye konuştu.

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Sabokbar'ın cenazesi İran'ın Tebriz şehrinde toprağa verilecek. Rehberin boğulmaktan son anda kurtardığı kadının tedavisi ise İran'da sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rehber İran Bebek Sahili turist ceset
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