Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Bebeklerde öksürüğü ne keser, 3 aylık bebek öksürüğüne ne iyi gelir?

Öksürük, bebek ve çocuk hastalıkları arasında en sık yaşanan şikâyettir. Bazı öksürükler kısa sürede geçerken bazı öksürükler kronikleşebilir. Bebeklerde öksürük, ebeveynler tarafından mutlaka dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Birçok ebeveyn bebekleri hastalandıklarında ne yapacaklarını bilemeyebilir. Öksürüğe sebep olan pek çok etken mevcuttur. Bebeklerde geçmeyen öksürük şikâyetlerinde mutlaka doktora gidilmesi önerilir.

Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir?

Bebeklerde öksürük, ciddiye alınması gereken bir durumdur. Öksürük boğazın acımasına ve tahriş olmasına yol açar. Bronşlardaki havanın solunum organları tarafından ani ve şiddetli bir biçimde dışarı çıkması, öksürük olarak tanımlanır. Öksürme eylemi istemsiz bir şekilde gerçekleşir. Bebeklerde öksürüğe sebep olabilecek pek çok etken vardır. Bu sebepler genel olarak şu şekildedir:

Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar öksürüğün ortaya çıkmasında en önemli sebeptir.

Bebeğin bulunduğu ortamın kuru olması öksürüğe neden olabilir.

Havanın aşırı sıcak olması bebeğin boğazının kurumasına neden olur. Boğazın kuruması sonucu özellikle bebeklerde kuru öksürük ortaya çıkar.

Sigara içilen bir ortamda bir bebek varsa zarar görmemesi kaçınılmazdır. Bebek sigara dumanına maruz kaldığında öksürüğe neden olur.

Bebeklerde mide rahatsızlıkları çok sık görülür. Reflü gibi mide rahatsızlıkları bebeklerin boğazını tahriş eder ve bu durum kuru öksürüğe sebep olur.

Kuru öksürük sebepleri arasında boğmaca hastalığı gösterilebilir.

Büyüme ve gelişme geriliği görülen bebeklerde kistik fibrosis denen bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalık bebeklerde inatçı ve geçmeyen bir öksürüğün yaşanmasına neden olur.

Bebeklerde öksürük herhangi bir hastalıktan kaynaklı değilse bulunduğu ortamın havalandırılması gerekir. Eğer hastalık kaynaklı bir öksürük ise mutlaka doktora danışılması sağlık açısından büyük önem taşır.

Bebeklerde görülen öksürük basit nedenden kaynaklı olabileceği gibi başka bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bebeklerde öksürük tedavisinin ilk aşaması bulunulan ortamın düzenli olarak havalandırılmasıdır. Kuru veya nemli hava bebeğin öksürmesine neden olabilir. Bebeklerde öksürük için uygulanan doğal bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. Öksürükte yapılması gerekenlerin başında bol sıvı alımı gelir. Solunum yollarında yaşanan kuruluğun giderilmesi için sıvı alımı son derece önemlidir. Bebek öksürüğüne doğal çözüm olarak evde yapılabilecek birkaç basit yöntem bulunur. Bu yöntemler şu şekildedir:

Bal öksürük için en sık uygulanan doğal çözümlerden biridir. Bal ve zencefilden oluşan karışım bebeğin boğazının yumuşamasında etkilidir. Ancak 1 yaşından küçüklere bal verilmesi tavsiye edilmez.

Süt ve su alımı bebeğin boğazının yumuşamasına ve geniz akıntısının azalmasına yardımcı olur. 6 aydan büyük bebeklere süt verilmesi tavsiye edilmez.

Ihlamur bitki çayı boğazda oluşan tahrişin azalmasında ve boğaz yumuşamasında çok etkilidir. 1 yaşından büyük bebeklerde kullanılması önerilir.

Pekmez karabiber karışımı da öksürüğe iyi gelen doğal çözümler arasında yer alır.

Bebeklerde öksürüğün geçmesi için önerilen doğal yöntemlerin mutlaka doktor gözetimi altında uygulanması gerekir. Doktora danışmadan bu tür yöntemlerin uygulanması önerilmez.

Bebeklerde öksürüğü ne keser?

Bebeklerde öksürük durumu dikkate alınması ve doktora gidilmesi gereken bir durumdur. Özellikle geçmeyen kronikleşmiş öksürük nöbetlerinde bir uzman doktorun görüşünün alınması son derece önemlidir. Bebeklerde öksürüğün kesilmesinde etkili olan birkaç basit yöntem bulunur. Bebeklerde öksürükle beraber geniz akıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi semptomlarda görülür. Bebeklerde öksürüğün kesilmesi için pek çok doğal yöntem tavsiye edilir. Ancak bu yöntemlerin doktor kontrolünde uygulanması çok önemlidir. Ayrıca doktora danışılmadan öksürük şurubu gibi ilaçların kullanılması önerilmez. Vücut öksürük refleksiyle beraber solunum yollarını rahatsız eden mikropları ve akıntıları atmaya çalışır. Bu sebeple birçok çocuk doktoru öksürüğü baskılayacak ilaçların alınmasını tavsiye etmez.

Bebeklerde öksürük nasıl kesilir?

Bebeklerde öksürük ortamın havalandırılmasıyla ve bol sıvı alımıyla kısa sürede kesilebilir. Ancak daha uzun süren öksürüklerde mutlaka doktora danışılması önem arz eder. Bebeklerde öksürük hali grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda ortaya çıkar. Bebeklerde kuru öksürüğün yanı sıra hırıltılı öksürük de çok sık görülür. Hırıltılı öksürüğün bronşit, astım, reflü, krup (ses tellerinde oluşan enfeksiyon) gibi pek çok sebebi mevcuttur. Özellikle yenidoğan ve 1 yaş altındaki bebeklerde hırıltılı öksürüğün görülme sıklığı daha fazladır. Bebeklerde hırıltılı öksürük için bitkisel tedavi yöntemleri uygulanır. Ancak bu yöntemlerin doktora danışılmadan uygulanması önerilmez. Doktor onayı aldıktan sonra uygulanması tavsiye edilir. Bebeklerde hırıltılı öksürük bitkisel tedavi yöntemleri şunlardır:

Bebeklerde öksürükten kaynaklı boğazda tahrişler meydana gelir. Bu yüzden bol sıvı tüketilmesi önerilir.

Bebeklerde hırıltılı öksürüğün giderilmesinde limonlu suyun faydaları epey fazladır. Solunum ve genizde meydana gelen balgamın atılabilmesi için bebeğe birkaç damla limonlu su verilebilir.

Bal hırıltılı öksürüğün kesilmesinde çok etkilidir. Ancak 1 yaşından küçük olan bebeklerde bal kullanımı tavsiye edilmez.

Dut pekmezi ile karabiber karışımı da etkilidir. Bu yöntem 1 yaşından büyük olan bebekler içindir.

Öksürüğün tedavisinde pek çok doğal ve bitkisel yöntem bulunur. Ancak bu yöntemlerin doktora danışılmadan uygulanması önerilmez. Bu yüzden ebeveynlerin bebeklerinin sağlığı için öncelikli olarak doktora danışması tavsiye edilir.

3 aylık bebek öksürüğüne ne iyi gelir?

Bebeklerde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar baş gösterdiğinde öksürük de meydana gelir. Öksürük bebeklerin huzursuz ve mutsuz olmasına yol açar. 3 aylık bebeklerde ortaya çıkaran öksürük için sıvı alımı son derece önemlidir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, doktorlar annelerin bebeklerini sık sık emzirmesini önerir. Ayrıca burun tıkanıklığa karşı burun spreyleri de kullanılabilir. Ancak bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir.

10 aylık bebeklerde öksürük nasıl geçer?

10 aylık bebeklerde öksürük refleksi sıklıkla görülür. Öksürükte boğaz ve solunum yolu tahriş olmaya başlar. Bebeklerde boğazın yumuşatılması için sıvı alımının arttırılması tavsiye edilir. Vücutta biriken su balgamın daha çabuk atılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bebekler için önerilen pek çok doğal yöntem ve bitkisel tedavi seçenekleri vardır. Ancak bu yöntem ve tedavilerin doktora danışılmadan uygulanması önerilmez.

1 yaşındaki bebek öksürüğüne ne iyi gelir?

Bebeklerde kuru öksürük ve hırıltılı öksürük çok sık meydana gelir Bebeklerde ortaya çıkan kuru öksürük onların gece de öksürmesine sebep olur. Kuru öksürük şeklinde çoğunlukla balgam görülmez. Bebeklerde gece öksürüğü alerjik bir durum olabileceği gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı da olabilir. 1 yaşındaki bebeklerde görülen öksürük için bal verilebilir. Bal ile yapılan karışımlar kullanılabilir. Bal boğazın yumuşamasında oldukça etkilidir. Bazı öksürükler uzun bazı öksürükler kısa sürebilir. 8 haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka çocuk doktoruna danışılması tavsiye edilir.