Bebeklerde pişik nasıl geçer, neden olur? Bebek pişiğine ne iyi gelir, yeni doğan bebeklerde pişik nasıl geçer?

Pişik, bebeklerde sıkça rastlanan deri rahatsızlığından biridir. Genellikle vücudun hava almayan bölgelerin çeşitli sebeplerle ıslak ya da nemli kalması neticesinde pişik oluşur. Bebeklerde pişik problemi onların sağlığı açısından takip edilmesi gereken bir durumdur. Anne ve babaların pişikle ilgili daha detaylı bilgi edinebilmesi için uzman bir doktora danışması son derece önemlidir.

Pişik neden olur?

Pişik her yaşta ve herkeste görülebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin çok uzun süre ıslak veya nemli kalması sonucunda pişik hastalığı ortaya çıkar. Bebeklerde olan pişikle yetişkinlerde oluşan pişik problemi birbirinden farklıdır. Yetişkin kişilerde pişiğe sebep olan pek çok faktör bulunur. Pişiğe neden olan bu faktörler şu şekildedir:

Temizliğe dikkat edilmemesi

Vücudun çok uzun süre ıslak ya da nemli kalması

İdrar, dışkı, ter gibi sıvılarla beraber bölgenin hava almaması

Vücudu saran sıkı kıyafetlerin giyilmesi

Bölgede bakterilerin meydana gelmesi

Pişik problemi yetişkinleri, çocukları ve bebekleri son derece rahatsız eden bir durumdur. Pişik sorunu ortaya çıktığında mutlaka bir uzman doktora danışılması gerekir.

Bebeklerde pişik nasıl olur?

Pişik nasıl olur konusu bebeklerin sağlığı açısından son derece önemlidir. Bebeklerde pişik çoğunlukla bebek bezinden kaynaklı gerçekleşir. Bebek bezinin çok uzun süre kullanılması ve sık aralıklarla değiştirilmemesi bebeklerde pişik oluşumuna sebep olur. Ayrıca bezin çok sıkı bir şekilde bağlanması da pişiğin oluşumunda büyük bir rol oynar. Zaman zaman bebeklerde inatçı pişikler meydana gelebilir. Her türlü önlem ve tedaviye karşın inatla geçmeyen pişiklerin altında mantar hastalığı gibi başka bir sebep olabilir. Anne ve babalarda bebeğimin pişiği geçmiyor gibi şikâyetler gözlenebilir. Uzun süre devam eden pişik sorununda ebeveynlerin alanında uzman bir dermotoloji doktoruna başvurmaları önerilir.

Bebeklerde pişik nasıl geçer?

Bebeklerde en çok görülen deri hastalıklarından biri pişiktir. Pişikte derinin sağlıklı ve esnek yapısı zarar görür ve iltihaplanma meydana gelir. Bebeklerde pişik problemine karşı yapılabilecek birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Ancak bu yöntemlerin doktor onayı almadan uygulanmaması önemlidir. Doktorlar bebeklerde görülen pişik problemi için bazı tavsiyelerde bulunur. Bebeklerde görülen pişiğin giderilmesi ve engellenmesi için yapılabilecek yöntemler şu şekildedir:

Bebek bezi ıslandığı anda vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerekir. Islak bez vücudun nemli kalmasına neden olur ve bu durum sonucunda pişik sorunu ortaya çıkar.

Ilık suyla ıslatılmış bir pamuk yardımıyla bölgenin temizlenmesi gerekir. Temizleme ürünlerinin alkolsüz olmasına dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Bebek bezinin çıkartılıp bölgenin havalandırılması gerekir. Yaklaşık 3-5 dakika bölgenin havalandırılması yeterlidir. Tabi bu yöntemi uygularken ev ortamının ısısının bebeğin üşümeyeceği derecede olmasına dikkat edilir.

Bebeğin poposunu yıkarken ılık su kullanılması önerilir. Sabun bebeğin poposunu tahriş yapabileceğinden kullanılması çok fazla tavsiye edilmez. Yıkama işlemini tamamladıktan sonra pamuklu bir havluyla kurulanması gerekir.

Bebeklerde pişik neden olur?

Bebeklerde pişik sorununun görülmesinde pek çok etken neden olabilir. Doktorlar pişiğin sebebi olarak enfeksiyon, tahriş ve alerji etkenlerini sebep gösterir. Bebeklerde genel olarak pişik sorunun nedenleri şu şekildedir:

Bebeklerde bez değişimi pişik oluşumunu engellemede büyük bir öneme sahiptir. Bez uzun süre açık kaldığında ya da bezde bulunan dışkı, idrar kalıntısı bebeğin cildiyle tekrar temas ettiğinde tahriş meydana gelir.

Banyo sonrası bebeğin cildinin çok iyi kurulanması gerekir. Nemli veya ıslak kaldığında pişik oluşumu yaşanır.

İdrar cildin ph değerini değiştirir. Ph değerinin değişmesi bakteri ve mantarların oluşumuna zemin hazırlar. Bu durum bebekte pişik oluşumuna neden olur.

Bebeklerde alerji durumları çok sık yaşanır. Kullanılan bazı sabunlar, deterjanlar ya da bebek bezleri, bebeğin alerjik reaksiyon göstermesine sebep olabilir. Bu durumda ciltte döküntü ve kızarıklığa yol açabilir.

Bebeklerde geçmeyen pişik nedenleri nelerdir?

Bebeklerde görülen pişik problemi ebeveynlerin mutlaka önemsemesi gereken bir durumdur. Pişik sorunu bazı konularda önlem alınarak ek tedaviye ihtiyaç duyulmadan giderilebilir. Ancak bazı bebeklerde geçmek bilmeyen pişik sorunu baş gösterir. Her türlü önleme rağmen pişik sorunu devam ettiği takdirde doktora danışılması tavsiye edilir. Bebeklerde geçmeyen pişik nedenleri ise genel olarak şu şekildedir:

Bebek bezinin temizliğinde kullanılan kimyasal ürünler

Bebek bezinin belirli aralıklarla değiştirilmemesi

İshal gibi ciltle temas eden durumlar

Anne sütünden mamaya geçilmesi

Mantar enfeksiyonları

Alerjiler

Yukarıda yer alan sebepler, bebeklerde inatçı ve geçmeyen pişik probleminin yaşanmasına zemin hazırlar. Pişik döküntü ve kızarıklığın uzun süre devam etmesi, cilt üzerinde kabarıkların artması, ateşin ortaya çıkması, pişik olan bölgede iltihabın oluşması gibi durumlarda mutlaka doktora gidilmesi önerilir.

Bebeklerde pişik sıklıkla 0-18 ay arasında görülür. Ayrıca çoğu bebeklerde sivilceli pişik de meydana gelir. Sivilceli pişik sorunu genellikle bebeğin çok kalın giyinilmesinden kaynaklıdır. Bebeklerde pişik için pek çok tedavi alternatifi bulunur. Bebeklerin özellikle bezlerinin 2-3 saatte bir değiştirilmesi ve popo kısmının havalandırılması gerekir. Bebeklerde pişik tedavisinde çoğunlukla doktorlar tarafından kremler verilir. Bu kremler her bez değişiminde bebeğin tahriş olan bölgesine sürülür. Ancak doktor onayı olmadan bu tür kremlerin kullanılması önerilmez. Ebeveynlerin bebeklerinde pişik problemi gördükleri takdirde doktora danışması son derece önemlidir.

Yeni doğan bebeklerde pişik nasıl geçer?

Pişik bebeklerde çok yaygın görülen bir deri rahatsızlığıdır. Pişik yeni doğan bebeklerin yalnızca popo kısmında değil kol altında, boynunda veya eklem bölgelerinde de görülebilir. Pişik problemi bebeği son derece huzursuz eden bir durumdur. Bebek pişik olduğunda daha fazla huysuzlanır ve ağlar. Pişik tedavisinde yeni doğan pişik kremleri kullanılır. Bu kremlerin kortizon içermemesi ve tamamen doğal maddelerden oluşması da bebeğin sağlığı açısından önemli bir konudur. Kimyasal madde içeren kremler pişiğin daha kötü olmasına neden olabilir. Ayrıca bu kremlerin doktor gözetiminde kullanılması son derece önemlidir.

Çocuklarda pişik nasıl geçer?

Pişik problemi bebeklerde görüldüğü kadar çocuklarda da çok sık görülür. Pişik yüzünden çocukların ciltlerinde kızarıklıklar ve döküntüler oluşur. Bu döküntüler ve kızarıklıklar çocukların huzursuzlaşmasına ve canlarının acımasına neden olur. Çocuklarda pişik sorunu önlemek son derece önemlidir. Pişik sorununun ortadan kaldırılması için doktorlar ebeveynlere birtakım önerilerde bulunur. Çocuklarda pişik problemini ortadan kaldırmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şu şekildedir:

Çocuk bezlerinin sık sık ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi

Çocuk bezlerinin ıslak ve nemli bırakılmaması

Çocuk bezlerinin çok sıkı bağlanmaması

Çocuk bezlerinin düzenli aralıklarla havalandırılması

Pudra veya kimyasal madde içeren bezlerin kullanılmaması

Banyo esnasında cildi tahriş edebilecek ürünlerin kullanılmaması

Çocuklarda pişik sorunu alınan önlemlere rağmen devam ederse ve ateş, yara, kabarcık gibi durumlar gelişirse alanında uzman olan bir doktora gidilmesi tavsiye edilir.

