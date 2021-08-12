Bebeklerin sağlıklı gelişimi için mutlaka incelemeniz gereken sağlık ürünleri

Heyecanlı bekleyiş son buldu ve nihayet bebeğinizi kucağınıza aldınız. Peki kullanacağınız bakım ürünleri hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz? Bebekler farklı yiyeceklerden, giyeceklerden ya da kişisel bakım ürünlerinden rahatsızlık duyabilir. Ciltleri oldukça hassas olan bebekler için özel olan ürünleri kullanmalısınız. Bebeğinizin sağlıklı gelişiminde ona destek olacak ürünleri sizler için listeledik.

1- Doğru bez seçimi son derece önemli!

Özellikle ilk bebeklerini kucağına alan anneler için en büyük sorunlardan biri de doğru bez seçimidir. Sağlıklı ve rahat yapısıyla bebeğinizi hiç rahatsız etmeden mutlu ve huzurlu bir gün geçirmesini sağlayan Sleepy bez, bebeğiniz için yaptığınız en iyi seçimlerden biri olacak.

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2- Hassas cildi için maksimum özen

Normal bir insana göre kat ve kat hassas olan bebek cildi için her ürünü özenle seçmelisiniz. Bu dönemde oldukça fazla kullanacağınız ıslak mendiller, bebeğinizin hijyeni açısından önemlidir. Bebeğinizin hassas cildi göz önünde bulundurularak özel olarak üretilen Sleepy ıslak mendil, bebeğinizin temizliğinde en iyi yardımcınız olacak.

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3- Yumuşacık bir cilt için uygun şampuan

Kimyasal içerikli şampuanları bebeklerinizin bakımında kullanmak, ciltleri için oldukça zararlıdır. Göz yakmayan ve %98 doğal içeriğiyle bebeğiniz için en uygunu olan Dalin şampuan, banyoların ayrılmaz parçası olacak.

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4- Kolay şekil alan saçlar için sprey

Kıvırcık veya uzun saçları olan bebeğinizin saçlarına, Johnson’s saç spreyi ile kolayca şekil verebilirsiniz. Saf su kadar yumuşak olan ürün, bebeğinizin cildine herhangi bir zarar vermez.

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5- Tahriş etmeden yumuşak bir banyo keyfi

Bebeğiniz cildi düşündüğünüzden çok daha hassastır. Yavaş bir dokunuş bile onun cildinde kızarıklığa yol açabilir. Hassas bir cilde sahip olan bebeğiniz için özel olarak üretilen bebek yıkama eldiveni, kızarıklığa yol açmayan dokunuşlarla güzel bir banyo deneyimi sunar.

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6- Bebeğinizi istediğiniz yerde yıkayın

Banyo saatlerinin hem sizin hem de bebeğiniz için eğlenceli zamanlara dönüşmesini istemez misiniz? Babyjem banyo küveti ile banyo saatleri artık çok daha eğlenceli geçecek.

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7- Bebeğinizin cildini hem nemlendirin, hem koruyun

Bebeğinizin yumuşak cildinin kurumaması için her banyo sonrası kullanabileceğiniz Mustela Bebek yağı, cildi beslerken aynı zamanda cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor.

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8- Sıcaklığa dikkat!

Reseptörleri sizden çok daha hassas çalışan bebekler için sıcaklık değeri oldukça önemlidir. Bebeğiniz çabuk üşüyebilir ya da ılığın biraz üzerindeki su sıcaklığı vücudunda kızarıklığa yol açabilir. Philips termometre ile hem oda sıcaklığını hem de su sıcaklığını ölçerek, bebeğiniz için doğru sıcaklığı bulun.

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9- Tırnak bakımı son derece önemli

Bebeğinizin tırnakları, gelişimiyle paralel olarak hızla uzar. Uzun tırnaklara sahip bebeğiniz, yüzüne zarar verebileceğinden tırnaklarını sıklıkla kesmelisiniz. Chicco tırnak bakım seti ile birlikte hem bebeğinizin tırnağını kesebilir hem de tırnağına bakım yapabilirsiniz.

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10- Kulak en hassas bölgelerinden biri dikkatli olun!

Annelerin hijyeninde hassas olması gereken bölgelerin başında kulak yer alır. Kulak yolu hassas ve kısa olduğundan sıradan temizleme çubukları bebeklerin kulaklarına zarar verir. Bebeklerin kulak yapısına uygun olarak üretilen Wee Baby kulak çubuğu, bebeğinizin kulak hijyeni için önemlidir.

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