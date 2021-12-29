Bebekleriniz için güvenli ve pratik en iyi park yatak modelleri

Uzmanlar bebeklerin ebeveynleriyle aynı yatakta uyumalarını doğru bulmuyor. Bebeklerin farklı yatakta fakat ebeveynlerine çok yakın konumda uyumalarına imkan veren park yataklar ebeveynlere muhteşem bir kolaylık sunuyor. Bebek, kendine ait bir alanda istediği zaman uyuyup istediği zaman oyunlar oynayabiliyor. Bu sayede ebeveynleri bebeklere kendi yataklarında uyumaları gerektiğini en doğru şekilde ifade etmiş oluyor. Park yataklarda bulunan dönence ve pelüş gibi çeşitli oyuncaklar, bebeklerin eğlenceli saatler geçirmesine yardımcı oluyor. Ayrıca park yatakların korumalı yapısı, bebeklerin güvenli bir ortamda kalmalarını sağlıyor. İşte sizler için hazırladığımız en iyi park yatak modelleri! Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Bebeğinizin ihtiyaç duyabileceği her şey tek alanda: Kanz

En başarılı bebek markalarından biri olan Kanz, bu modelinde şirin mi şirin bir görünümle hem bebeklerin hem ebeveynlerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyor. 3 ayrı kademede kullanım imkanı sunan ürün, doğumdan hemen sonra kullanılabilir olmasıyla öne çıkıyor. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun ömürlü kullanım sunuyor. Tekerlekli tasarımı sayesinde ev içinde kolayca konumu değiştirilebiliyor. Fileli kenarlar, bebeğin her an kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca etrafında yer alan cep ve bölmelerle çeşitli bebek ekipmanlarının park yatağın yakınında tutulmasına imkan tanıyor.

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2. Modern ve fonksiyonel: Kraft Compass

En iyi park yatak markalarından biri olan Kraft, Compass modelinde modern ve şık bir tasarım sunarken anneler için oldukça başarılı bir park yatak ortaya koyuyor. Doğumdan itibaren 11 kg'a kadar kullanım zamanı sunan ürün, birçok ebeveyne aradığı modeli sunuyor. Bebek büyümeye başladığında ara kat kolaylıkla kaldırılabiliyor. Uyku ortamının yanı sıra oyun alanı da sunan Kraft Compass, bebeklerin park yatağa rahat girip çıkmalarını sağlayan bir yan pencere bulunduruyor. Bebeğin içeriye girmesi veya dışarıya çıkması istenmediğinde kapı kolaylıkla kapatılabiliyor. Hava akışına izin veren file tasarımı aynı zamanda bebeğin kolayca görülmesini sağlıyor. 2 taraflı sallanma aparatı sayesinde tercih edildiğinde sallanan bir beşik olarak da kullanılabiliyor.

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3. Bebekler için maksimum eğlence: Baby2go Prestige

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Park yatak kullananlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen Baby2go Prestige, şık ve modern tasarımının yanı sıra sunmuş olduğu verimli özelliklerle de dikkat çekmeyi başarıyor. Yeni doğan bebeklere uygun olan ürün, fermuar tertibatı sayesinde iki kademeli olarak kullanılabiliyor. Bebek büyümeye başladığında fermuar tertibatı kaldırılıp geniş bir alan elde ediliyor. Fileli tasarım hem bebeklerin kontrol edilmesini sağlıyor hem rahatlıkla hava almalarına yardımcı oluyor. Yukarı kısımda bulunan pelüş hayvan oyuncaklarla donatılmış dönence, bebeklere eğlenceli anlar sunuyor. Park yatağın kenarında bulunan açılıp kapatılabilen file giriş, bebeklerin kolaylıkla alana girip çıkmalarına yardımcı oluyor. Baby2go Prestige, ergonomik iskelet yapısı özelliğiyle de dikkat çekiyor.

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4. Tercihinize göre ayarlamalar yapın: Chipolino Merida Anne Yanı Park Yatak

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En iyi park yatak tavsiyesi denildiğinde mutlaka adından söz ettiren Chipolino Merida Anne Yanı Park Yatak hem bebekler hem ebeveynler için büyük sorumluluklar üstleniyor. Bebeklerin ebeveynlerin yatağı yerine kendi yataklarını benimsemeleri için tasarlanan ürün, yatak vazifesinin yanı sıra oyun alanı olarak da kullanılabiliyor. Tekerlekli ayakları sayesinde ev içinde kolaylıkla farklı odalara götürülebiliyor. Ayrıca pratik bir şekilde katlanabilen ürün, taşıma çantası sayesinde farklı mekanlara kolaylıkla taşınabiliyor. Ürün, kaliteli ve nefes alabilen kumaşlardan üretildiği için bebeklere sağlıklı bir ortam sunmasıyla da öne çıkıyor.

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5. Kompakt tasarım: Svava Park Yatak

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Modern ve kompakt tasarımıyla öne çıkan Svava hem muhteşem bir oyun alanı hem şık bir park yatak olabiliyor. Demonte olarak satılan ürünün kurulum aşaması oldukça basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kolaylıkla kurulup toparlanabilmesi ve hafif yapısı sayesinde seyahatlerde rahatlıkla taşınabiliyor. File tasarımı ise bebeğinizi her an izlemenize yardımcı oluyor. Park alanın içerisinde bebekler için uygun kalitede bir adet yatak da bulunuyor. Üstelik ürün kolay temizleniyor.

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6. Muhteşem bir atmosfer: MACCON Gold Star Oyun Park Yatağı

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MACCON Goldstar Oyun Park Yatağı, görkemli tasarımı ve bir dolu özelliği sebebiyle en iyi park yatak modelleri arasında yer alıyor. Siyah zemin üzerine altın renkli yıldız baskıları ile oluşturulan yüzeyler, bebeklerin ilgisini ve beğenisini çekmeyi başarıyor. MACCON Goldstar Oyun Park Yatağı, file tasarımlı pencereleri sayesinde bebeklerin hava almasına yardımcı olurken ebeveynleri tarafından sürekli kontrol edilmelerine imkan tanıyor. Farklı yaşlara göre ilave kat özelliği olan ürün, uzun yıllar kullanılıyor. Alüminyum gövdesi ve sağlamlığıyla dikkat çeken ürün, tekerlekli yapısı sayesinde ev içinde kolaylıkla farklı odalara götürülebiliyor. Sallanma aparatı sayesinde beşik olarak da kullanılabiliyor.

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7. Son derece kullanışlı: Prego San Diego Oyun Park Yatak

Prego San Diego Oyun Park Yatak, en iyi anne yanı park yatak modelleri arasında bir adım öne çıkıyor. İki kademeli yapısı sayesinde yeni doğan ve büyüyen bebeklere uygun alan sunabiliyor. Çıkartılıp takılabilir bebek alt değiştirme ünitesi, ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede bebekleri park yataktan alıp altlarını değiştirmek için farklı alanlara götürmeye gerek kalmıyor. Park yatağın üst kısmında bulunan melodili dönence, çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Nefes alabilen file pencereli tasarım, ebeveynlerin bebeklerini rahatça görebilmelerini sağlıyor. Prego San Diego Oyun Park Yatak, yan tarafında bulundurduğu pratik cep yuvaları sayesinde önemli bebek ekipmanlarının yakında tutulmasına imkan veriyor. Tekerlekli tasarımı sayesinde kolayca konumu değiştirilebilen model, katlanabildiği için rahat taşınıyor.

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8. Miniklerin eğlence alanı: Mamma Armadillo Gold Alüminyum Park Yatak Beşik

Mamma Armadillo Gold Alüminyum Park Yatak Beşik, şirin görünümü ve bol özellikli yapısı sayesinde en güzel bebek park yatakları arasında yerini alıyor. Alüminyum gövdesi ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeken model, farklı yaşlardaki bebeklerin yapısına uygun olarak ilave kat desteği sunabiliyor. Sallanabilme özelliği sayesinde tercihe bağlı olarak beşik olarak da kullanılabiliyor. Bebeklere uyku ortamının yanı sıra eğlence alanı da sunan ürün, yan tarafında yer alan açılıp kapanabilir bir kapı sayesinde bebeklerin kolayca girip çıkmasını sağlıyor. Park yatak üzerinde bulunan hayvan tasarımlı dönence hem uyku anına geçişte hem oyun sırasında bebekleri başarıyla oyalıyor.

Mamma Armadillo Gold Alüminyum Park Yatak Beşik modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Bebeğiniz güvende olsun: Elele Lucca Dönenceli Oyun Parkı

Bebekleri güvende tutacak park yatak önerileri istendiğinde Elele Lucca Dönenceli Oyun Parkı ön plana çıkıyor. Ayarlanabilir yapısı sayesinde bebeklerin gelişimine ayak uydurabiliyor. Ürün yatak olabilme özelliğinin yanı sıra oyun parkı olarak da kullanılabiliyor. Bebekler park yatağın içinde bulunduğunda güvenliği sağlamak amacıyla ekstra güvenli çift emniyet mandalı açılabiliyor. Bu sayede 5 farklı noktadan yere basarak daha sağlam bir duruş yakalıyor. Özel olarak üretilen dokuma keten kumaş, bebeklerin narin cildini koruyor. Üzerinde ise çıkartılabilir alt değiştirme ünitesi yer alıyor. Ayrıca kenarlarda bulunan lastikli cepler, bebek ekipmanlarının park yatak etrafında tutulmasına yardımcı oluyor.

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10. Zengin kullanım: Kraft Fresh Anne Yanı Oyun Parkı

Kraft Fresh Anne Yanı Park Yatak, kat özelliği ile farklı yaş gruplarındaki bebeklere uygun olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede yıllarca kullanılabiliyor. Yatak olmanın yanı sıra oyun alanı olarak da kullanılabilen park yatak, bebeklere kendilerine özgü bir oyun ortamı sunuyor. Fileli tasarım sayesinde hem bebek sürekli izlenebiliyor hem hava akışı kolaylıkla sağlanıyor. Portatif cibinlik özelliği ise sinek ve çeşitli haşereleri uzak tutmak için tercihe bağlı olarak kullanılabiliyor. Üst tarafta çıkarılabilir alt değiştirme ünitesi bulunuyor. Bu sayede bebeğin alt değiştirme işlemi de ürün üzerinde gerçekleştirilebiliyor.

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11. Güvenli ve kaliteli: Yoyko Exclusive Comfort Park Yatak

Modern ve şık tasarımıyla öne çıkan Yoyko Exclusive Comfort Park Yatak, malzeme kalitesi ve güvenli yapısıyla ebeveynleri memnun ediyor. Yükseltilebilir aparatı sayesinde farklı yaş gruplarındaki bebeklere uygun yatış seviyeleri belirlenebiliyor. Kalın kapitone yatak matı, bebeklerin rahat ve huzurlu bir uyku uyumasına yardımcı oluyor. Ebeveyn yatağının yanına konumlandırıldığında güvenli bir anne yanı park yatak olabilen ürün, ebeveynlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bebek güvenliğini üst düzeyde tutmak için modelin kenar ve köşe kısımları kapitone süngerle kaplanmış olarak kullanıcılara sunuluyor. Tercihe bağlı olarak beşik olarak da kullanılabilen ürün, çok yönlü yanıyla beğenileri topluyor.

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