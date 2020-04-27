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BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrik kesintisi (27 Nisan elektrik kesinti uygulanacak ilçeler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

BEDAŞ, İstanbul'un 11 ilçesinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrik kesintisi (27 Nisan elektrik kesinti uygulanacak ilçeler)

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle erteledi. Ancak BEDAŞ bazı ilçelerde elektrik bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.04.2020 02:00 - 27.04.2020 04:00 saatleri arasında, MERKEZ-YEŞİLBAYIR mahallesi 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sokak bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2447737) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilçesinde, 27.04.2020 16:30 - 27.04.2020 19:30 saatleri arasında, MERKEZ-CİHANGİR mahallesi AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sokak bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2447848) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR ilçesinde, 27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 17:00 saatleri arasında, MAHMUTBEY mahallesi 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sokak bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448174) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilçesinde, 27.04.2020 14:00 - 27.04.2020 16:00 saatleri arasında, MERKEZ-BAHÇELİEVLER mahallesi DELİ HÜSEYİNPAŞA, RÖNTGEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448723) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 12:00 saatleri arasında, ALTINŞEHİR mahallesi ALTINTEPE, GÜLNİHAL, ÇAĞDAŞ, İNTEPE sk , DAĞ sk. bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 27.04.2020 04:00 - 27.04.2020 07:00 saatleri arasında, MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446054) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:00 saatleri arasında, MERKEZ-BİRLİK mahallesi 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 867., 867/1., 868., 869., 870., ATIŞALANI, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sokak/ KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sokak bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 01:00 - 27.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-CUMHURİYET mahallesi CUMHURİYET sokak// ESENYURT ilçe MERKEZ-KOZA mahallesi 1677., 1678., 1688., 1689., 1694., 1695., 1696., 1697., 1698., 1701., 1702., 1703. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1580., 1603., 1607., 1608., 1610., 1611., 1612., UĞUR MUMCU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448214) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 17:00 - 27.04.2020 19:00 saatleri arasında, MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mahallesi 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, KIRLANGIÇ, LALEZAR, PELİN, UMUT, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sokak/ İSTİKLAL mahallesi GAZİ sokak/ ŞEHİTLER mahallesi 2610., BADEM, GAZİ, KAVAK, KAYIN sokak bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2447146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 13:00 - 27.04.2020 15:00 saatleri arasında, MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mahallesi 1104., 1166., 1167., 1168., 1169., 1176., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sokak bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448319) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilçesinde, 27.04.2020 14:00 - 27.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mahallesi AŞİREFENDİ, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sokak/ SURURİ mahallesi HOCAHANI, RÜSTEMPAŞA sokak/ TAYA HATUN mahallesi MAHMUTPAŞA YOKUŞU sokak bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2443843) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:00 saatleri arasında, MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448153) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 27.04.2020 05:00 - 27.04.2020 09:00 saatleri arasında, MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449033) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilçesinde, 27.04.2020 05:00 - 27.04.2020 06:45 saatleri arasında, MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk/ TARABYA mah ALP ER TUNGA, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, ERGENE YOKUŞU, ŞALCIKIR, ŞEN DERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449041) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilçesinde, 27.04.2020 06:45 - 27.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAMBER, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilçesinde, 27.04.2020 12:00 - 27.04.2020 17:00 saatleri arasında, MERKEZ-CEBECİ mah 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448152) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah HİLAL sk. ÇİMEN sk. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448159) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ VELİEFENDİ mah ., 74/1., 74/1. 74/5., 74/A, 74/D, bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446876) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446876)

ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449926) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 209., 30/1., 30/7., ADNAN KAHVECİ sk/ YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449928) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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