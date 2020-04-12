Bedelli askerliğe uzaktan eğitim mi gelecek? Askerlikte celp ve terhis tarihleri ertelenecek mi?

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler artarken, terhis ve celp tarihlerinin ertelenmesi, bedelli olarak yapacak olanların ise uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışma başlattığı ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi. Bakanlık, daha önce mart ayında askere alınanların 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırmıştı.

'BEDELLİ ASKERLİĞE UZAKTAN EĞİTİM GELİYOR' İDDİASI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40 bin 800 kişinin kısa süreli eğitime alınmasını öngörüldüğünü belirtti ve salgın yüzünden 40 bin 800 kişinin eğitimin uzaktan sağlanmasını düşünüldüğünü bildirdi.

120 BİN KİŞİLİK HAREKETLİLİK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu önlem sayesinde, bir hareketlilik yaşanmayacak, bedelliler kışlaya gitmeyecek, yine terhis işlemleri uzaktan gerçekleştirilmiş olacak.