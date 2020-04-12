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Bedelli askerliğe uzaktan eğitim mi gelecek? Askerlikte celp ve terhis tarihleri ertelenecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 07:52 | Son Güncelleme

Bedelli askerliğe uzaktan eğitimin gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme askerlerin terhis ve celp işlemlerini bir süre durdurulacağı ve bedelli askerlikte uzaktan eğitime geçileceği iddiaları geldi. Peki bedelli askerliğe uzaktan eğitim mi gelecek? İşte konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Bedelli askerliğe uzaktan eğitim mi gelecek? Askerlikte celp ve terhis tarihleri ertelenecek mi?

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler artarken, terhis ve celp tarihlerinin ertelenmesi, bedelli olarak yapacak olanların ise uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışma başlattığı ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi. Bakanlık, daha önce mart ayında askere alınanların 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırmıştı.

'BEDELLİ ASKERLİĞE UZAKTAN EĞİTİM GELİYOR' İDDİASI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40 bin 800 kişinin kısa süreli eğitime alınmasını öngörüldüğünü belirtti ve salgın yüzünden 40 bin 800 kişinin eğitimin uzaktan sağlanmasını düşünüldüğünü bildirdi.

120 BİN KİŞİLİK HAREKETLİLİK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu önlem sayesinde, bir hareketlilik yaşanmayacak, bedelliler kışlaya gitmeyecek, yine terhis işlemleri uzaktan gerçekleştirilmiş olacak.

En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) son celp işlemi 19 Mart tarihinde gerçekleşti. Celp ve terhis dönemlerinde yaklaşık 60 bin asker terhis olurken, yine yaklaşık 60 bin kişi askere alınıyor.

TSK’nın, celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe ettiği ve terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe girmesi için hazırlandığı bildirildi.

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