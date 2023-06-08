Bedelli askerlik başvuru süreci ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Bedelli askerlik ne zaman zamlanacak? Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!

Bedelli askerlik başvuru süreci gelişmeleri merak edildi. Milyonlarca vatandaş askerlik hizmetini tamamlamak için başvurularını gerçekleştiriyor. Asal yoklama başvurusu da merak edilen konular arasında yerini aldı. Bedelli askerlik ücreti yılında 80,064,72 TL olarak açıklanmıştı. İşte 2023 bedelli askerlik ücreti ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruda bulunacak olan adaylar, www.turkiye.gov.tr sayfasındaki 'Kurumlar'başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri'hizmetinden ulaşabilecekler.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN ZAMLANACAK?

1 Temmuz itibariyle bedelli askerlik ücretlerinde farklılığa gidilecek. MSB'den yapılan açıklamada ifade edildiği üzere bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Doğrudan bedelli askerlik ücretini etkileyecek memur maaşlarında %15 zam yapılması durumunda 2022 yılında 80 bin 76 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2023 yılında 92.087 TL olacak.

Memur maaşlarına %20 zam yapılması durumunda Bedelli askerlik ücreti 96.091 TL olacak. Refah payı vb. diğer etkenlerle memur maaşlarına %30 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik 100 bin lira sınırını geçerek 104.098 TL olacak.



