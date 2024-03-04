Bedelli askerlik Meclis'in gündeminde! Kışla şartı kalkıyor mu? Milli Savunma Bakanı Güler yanıtladı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Bakan Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma bulunmadığını bildirdi

BAKANLIĞIN ÇALIŞMASI VAR MI?

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ’Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş oldu. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı. Bedelli askerlik tutarında bir önceki tutar ise 122 bin 351 lira 4 kuruştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





