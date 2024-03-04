HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bedelli askerlik Meclis'in gündeminde! Kışla şartı kalkıyor mu? Milli Savunma Bakanı Güler yanıtladı

Bedelli askerlik Meclis'in gündeminde! Kışla şartı kalkıyor mu? Milli Savunma Bakanı Güler yanıtladı

04.03.2024 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Konu, TBMM'nin de gündemine geldi. Yanıtı ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi.

Bedelli askerlik Meclis'in gündeminde! Kışla şartı kalkıyor mu? Milli Savunma Bakanı Güler yanıtladı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Bakan Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma bulunmadığını bildirdi

BAKANLIĞIN ÇALIŞMASI VAR MI?

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

thumbs_b_c_04b8565945b68837202019eff87f18bb

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ’Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş oldu. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı. Bedelli askerlik tutarında bir önceki tutar ise 122 bin 351 lira 4 kuruştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 2'si ağır 4 yaralıİstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler!
Eski nişanlına kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden emsal kararEski nişanlına kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden emsal karar
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik kışla
En Çok Okunan Haberler
Memur enflasyon farkını garantiledi! Emekli ise...

Memur enflasyon farkını garantiledi! Emekli ise...

Herkes bu düğünü konuşuyor... Her şey altın!

Herkes bu düğünü konuşuyor... Her şey altın!

Gece yemekleriyle meşhur...Türkiye'nin en obez ili zengin mutfağıyla şaşırtmadı! Uzmanların 'spor yapın' uyarısına 'şehir uygun değil' dediler

Gece yemekleriyle meşhur...Türkiye'nin en obez ili zengin mutfağıyla şaşırtmadı! Uzmanların 'spor yapın' uyarısına 'şehir uygun değil' dediler

Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar para...

Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar para...

Eski nişanlına kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden emsal karar

Eski nişanlına kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden emsal karar

Korkutan 'kıyamet' senaryosu! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Korkutan 'kıyamet' senaryosu! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.