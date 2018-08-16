Bedelli askerlik yapacak üniversite öğrencilerine müjde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığının "Bedelli Askerlik Uygulaması" konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü.
Buna göre, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak. Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek.
Öte yandan, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına kararlaştırıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik etmek için ziyaret gerçekleştirmişti.
Saraç, ziyarette geçici 55'inci madde kapsamında, temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.
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