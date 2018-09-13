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Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik sevk tarihleriyle ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım tartışmalara neden oldu. Hızla yayılan paylaşıma göre; öğrencilerin yaz döneminde, milli sporcuların sezon tatillerinde, kamu ve özel sektörde çalışanların ise yaz dönemi dışında silah altına alınması planlanıyor. Bu planlamaya göre kapsam dışı kalan öğretmenlerin de, gelen tepkiler sonrası temel askerlik eğitimlerini sömestr veya yaz döneminde yapabilmelerinin yolu açıldı.

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlik yapacaklar için başvurular devam ederken, sevk tarihleriyle ilgili soru işaretleri yaşanmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada yayılan "Bedelli askerlik askere sevk duyurusu" başlığıyla paylaşılan duyuru tartışma yarattı.

Duyuruya göre; öğrencilerin yaz döneminde, milli sporcuların sezon tatillerinde, kamu ve özel sektörde çalışanların ise yaz dönemi dışında silah altına alınması planlanıyor.

Tartışmalara yola açan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

'Örgün öğrenim ile yurt dışında fakülte ve yüksek okul ile lisans üstü eğitimleri devam eden öğrenciler birinci öncelikle yaz döneminde olacak şekilde silah altına alınacaktır.

Milli Takım oyuncuları ve profesyonel sporcular sezon tatillerine uygun olacak şekilde silah altına alınacaktır.

Kamuda ve özel sektörde çalışan yükümlüler yaz dönemi dışındaki celp dönemleri silah altına alınacaktır.'

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ÖĞRETMENLERE MÜJDE GELDİ

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım tartışmalara neden olurken en büyük tepki öğretmenlerden geldi. Pek çok öğretmen yaz ayları dışında askere alınma ihtimallerine "Öğrenciler, sporcular düşünülürken; biz öğretmenler kapsam dışı kaldık." diye tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından Öğretmenlerhaber'de yer alan bilgilere göre; okul müdürlüklerine gönderilen yazı ile bedelli askerliğe başvurmuş ya da başvuracak olan öğretmenlerin 21 günlük temel askerlik eğitimlerini sömestr veya yaz döneminde alabilmelerinin yolu açıldı.

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Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yağana Bedelli Askerlik Platformu Kurucu Başkanı Ferhat Doğan da "Bugün bazı ilçelerde çalışan arkadaşlarımız özel okullardan da listelerin istendiğini bize iletti... Yazıyı inceledik evet özel okullar da dahil edilmeye başlandı... " ifadelerini kullandı.

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Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kaldırın lan 21 günü Allah belanı versin Recep geberirsin de kurtuluruz inş
bedelli kalıcı olsun. yaş sınırı olmadın. 5000 euro olsun. temel eğitim olmasın... zaten çıkacak diye herkes tehir ediyor. adı konsun.
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