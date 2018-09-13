Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım tartışmalara neden olurken en büyük tepki öğretmenlerden geldi. Pek çok öğretmen yaz ayları dışında askere alınma ihtimallerine "Öğrenciler, sporcular düşünülürken; biz öğretmenler kapsam dışı kaldık." diye tepki gösterdi.

'Örgün öğrenim ile yurt dışında fakülte ve yüksek okul ile lisans üstü eğitimleri devam eden öğrenciler birinci öncelikle yaz döneminde olacak şekilde silah altına alınacaktır.

Duyuruya göre; öğrencilerin yaz döneminde, milli sporcuların sezon tatillerinde, kamu ve özel sektörde çalışanların ise yaz dönemi dışında silah altına alınması planlanıyor.

Bedelli askerlik yapacaklar için başvurular devam ederken, sevk tarihleriyle ilgili soru işaretleri yaşanmaya devam ediyor.

Tepkilerin ardından Öğretmenlerhaber'de yer alan bilgilere göre; okul müdürlüklerine gönderilen yazı ile bedelli askerliğe başvurmuş ya da başvuracak olan öğretmenlerin 21 günlük temel askerlik eğitimlerini sömestr veya yaz döneminde alabilmelerinin yolu açıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yağana Bedelli Askerlik Platformu Kurucu Başkanı Ferhat Doğan da "Bugün bazı ilçelerde çalışan arkadaşlarımız özel okullardan da listelerin istendiğini bize iletti... Yazıyı inceledik evet özel okullar da dahil edilmeye başlandı... " ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

