Beden eğitimi dersinde yaşananlardan sonra... Lisedeki dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde Çorum, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir anadolu lisesinde yaşanan korku dolu anlarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beden eğitim dersinde öğrenciler arasında çıkan kavganın ardından okula kurusıkı tabanca ve tüfekle gelen ve öğretmenleri tarafından sakinleştirilerek polise teslim edilen lise öğrencisi için karar verildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNDE TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce iki gün önce gözaltına alınan 16 yaşındaki H.A, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde 25 Mart'ta arkadaşları ve öğretmenleriyle yaşadığı tartışma sonrası okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen lise öğrencisi, diğer öğretmenlerce sakinleştirilip elinden tüfeği alınarak okula çağrılan polis ekiplerine teslim edilmişti. (AA/DHA)



