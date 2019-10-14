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Bedensel engelli çocuk için yol yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğitimine devam edebilmesi için annesi tarafından 70 metrelik patika yolda sırtta taşınan bedensel engelli çocuk yola kavuştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğitimine devam edebilmesi için 70 metrelik patika yolda sırtta taşınan bedensel engelli Berat Selçuk için yol yapıldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin oğulları 11 yaşındaki Berat, yüzde 99 bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Oğlu Berat'ı ilçe merkezinde özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün 70 metrelik patika yoldan sırtında taşıyarak ana yola çıkaran anne Sibel Selçuk ve eşinin yol talebi, Muğla Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün onayıyla Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Bölgede 4 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında 70 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yol açıldı. Yol üzerindeki mevcut dere yatağına yağmur suyu büzleri konuldu ve yola aynı genişlikte beton döküldü.

Garsonluk yaparak geçimini sağlayan baba Haydar Selçuk, yolun kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Oğulları Berat'ı yeni açılan yolda akülü aracıyla güvenli bir şekilde taşıyabildiklerini ifade eden Selçuk, "Artık Berat'ı sırtımızda taşımaktan kurtulduk. 11 yıldır verdiğimiz mücadele nihayet başarıyla sonuçlandı." dedi.

Anne Sibel Selçuk da oğlu Berat'ın diğer çocuklar gibi eve gidip gelebileceği için mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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