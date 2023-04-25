BEKÇİ ALIMI 2023: Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler EGM'den gelecek açıklamada

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 yılında da merak ediliyor. e-Devlet üzerinden alınan bekçilik başvuru sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. İşte bekçi alımı ve başvuru sonuçlarıyla ilgili detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama gelmesi bekleniyor.

Yurt genelinde toplam 1250 bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklar.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı için adayların hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

Ancak geçtiğimiz yıl 2022/1. dönem bekçi alımı başvurusu 13 Mayıs'ta son bulmuş, sınav da 17 Temmuz günü yapılmıştı.



