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Bekçiden kaçan genç: Yakalayamazdınız da komisere dua edin

02.01.2021 01:12 | Son Güncelleme:
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Bekçiden kaçan genç: Yakalayamazdınız da komisere dua edin

Aksaray’da bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin” diye konuşması “pes” dedirtti.

Olay Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler sokakta gördükleri ve durumundan şüphelendikleri gence "dur" ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan genç ve bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Bekçilerin telsizden anons etmesi üzerine polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Genç, Taşpazar Mahallesinde bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde gencin Can S. (19) olduğu tespit edilirken, gencin üzerinde arama yapıldı.

"KONYALI İBOCAN DEDİN Mİ HERKES TANIR"

Can S.'nin polis ve bekçilerle diyaloğu ise “pes” dedirtti. Ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?” diyen Can S., “Beni tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin” dedi.

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Sende starsın abi” diyen Can S., tekrar ekiplere dönerek, “Dayı aslen ben Konyalı'yım, ikametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı ibocan” diye konuştu.

"NE AÇIKLAYAYIM, FAİLİ MEÇHUL OLAYLARI MI?"

Can S., tekrar kendisini görüntülemek isteyen kameramana dönerek, “Ne açıklayım abi, faili meçhul olayları mı açıklayım?” dedi.

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Can S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. (İHA)


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