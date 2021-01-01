Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Tutulmaz, araçları durdurarak sürücüleri tek tek kontrol etti. Vali Tutulmaz, bir motosiklet sürücüsünü durdurarak izin kağıdını sordu.

"GEZİYORSUN DA KAYBOL BAK, CEZA ÇOK YÜKSEK"

Bir restoranda kurye olduğunu ve son siparişini teslim ettiğini ifade eden sürücü, "Az önce attım ağabey. Mesaim bitti" dedi. Vali Tutulmaz da tebessüm ederek, "Geziyorsun da kaybol bak, ceza çok yüksek. Hadi bakalım bir daha böyle gezme" diyerek genci gönderdi.

Yaşanan olayın ardından gülüşme olurken Vali Tutulmaz, “İzinli insanlar sadece izinli alanında bunu kullanabilir. Onun da denetimini arkadaşlar yapıyorlar. Yakaladığımızda da cezasını kesiyoruz" dedi. (İHA)

