HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilerden kaçarken kendini vurdu!

Bekçilerden kaçarken kendini vurdu!

29.09.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kimlik kontrolü yapmak için bekçilerin durdurduğu 16 yaşındaki F.T., kaçmak isterken belindeki tabancanın ateş alması üzerine bacağından yaralandı. Kendini yaralayan şüpheli, bekçilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Bekçilerden kaçarken kendini vurdu!

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, iddiaya göre, sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üst araması ve kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç kaçmaya başladı. Gençlerden F.T.'nin belindeki tabanca kaçtığı sırada ateş aldı.

KAÇTIĞI BEKÇİLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Komşuların asansöre binme tartışması kanlı bittiKomşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti
Anahtar Kelimeler:
bekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Halı yıkama dükkanında yapılanlar şoke etti

Halı yıkama dükkanında yapılanlar şoke etti

Duyan şaştı kaldı! Bomba cinsel ilişki itirafı

Duyan şaştı kaldı! Bomba cinsel ilişki itirafı

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.