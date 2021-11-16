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  4. Bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti! Kapısı açık araçla geri geri gitti

Bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti! Kapısı açık araçla geri geri gitti

16.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bekçilerden kaçmaya çalışan şüpheli, aracın kapısı açık şekilde harekete geçince ilginç anlar yaşandı. Geri vitese taktığı çalıntı otomobille bekçilere izini kaybettiren şüpheli, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti! Kapısı açık araçla geri geri gitti

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak’ta meydana geldi. Rutin devriye esnasında bekçiler, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı geri vitese alarak bekçilerden kaçmaya başladı.

BAŞKA ARACA ÇARPACAKTI

Süratli bir şekilde sokakta ilerleyen otomobil, şüpheli sürücünün manevrasıyla yoldaki başka bir araca çarpmak üzereyken durabildi. Daha sonra tekrar kaçmak için geldiği yöne doğru ilerleyen şüpheli aracı, kendisine doğru gelen bekçilerin üzerine sürdü.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bekçiler ezilmekten son anda kurtulurken, şüpheli şahıs uzaklaştıktan sonra aracı terk ederek kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

İHA

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Eskişehir
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