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  4. Bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

12.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, mahalle bekçisi Fatih Ö., aralarında borç-alacak nedeniyle anlaşmazlık olan meslektaşı T.K.'yı tabancayla yaralayıp, yanındaki Soner K.'yı başından vurarak öldürdü. Fatih Ö. aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Bekçilerin alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçisi Fatih Ö., aralarında borç-alacak nedeniyle anlaşmazlık olan meslektaşı T.K. ile buluşmak için sözleşti. Olay yerine arkadaşı Soner K.’nın otomobiliyle gelen T.K. ile Fatih Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ö. tabancasını çıkarıp, ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri sürücü koltuğundaki Soner K.'nın başına isabet etti. Olay yerinden koşarak kaçan T.K. ise kulağından yaralandı. Fatih Ö. daha sonra otomobilin arka koltuğuna oturup, başına dayadığı tabancayı ateşledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Soner K. ile Fatih Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve yardımcıları da gelerek incelemelerde bulundu.

YARALI BEKÇİNİN DURUMU İYİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Soner K. ile Fatih Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kendi imkanlarıyla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne giden T.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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bekçi
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