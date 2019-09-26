"Bekçilerle suç oranı geriliyor"

Hem Türkiye, hem de dünyada destekleyici polislik mekanizmasının değişim ve dönüşüm geçirdiğini belirten İrdem, "Bugün baktığımızda halk bekçilere nostaljik bir duygu çerçevesinde yaklaşıyor. Çünkü sokaktaki halka sorduğumuzda geçmişlerini hatırladıklarını söylüyorlar. Bekçinin düdük sesiyle birlikte kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar." dedi.

İrdem, şunları kaydetti:

"Suç ve bekçi arasındaki ilişkiye baktığımızda da negatif bir korelasyon olduğunu söylememiz mümkün. Bekçinin sayısının, sokaklarda görünürlülüğünün artmasıyla birlikte suç oranlarında özellikle maddi menfaate temin amacına yönelik olarak otodan hırsızlık, açık yerlerden hırsızlık ve kapkaç gibi suçlardan da ciddi bir düşüş olduğunu söylememiz mümkün. Polisler bekçiyle birlikte gittikleri olaylarda bekçilerin de desteğini alarak suçla mücadeleyi daha etkin kıldıklarını dile getiriyorlar. Kadınlar da bekçilerle güvenliklerinin daha da arttığını beyan ediyor."

