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Bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

13.07.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi olabilme hayaliyle sınava girecek olan binlerce kişi araştırma yapmaya devam ediyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri bir süre önce erişime açıldı. Peki Bekçilik sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Bekçilik sınavı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sınava girecek olan bekçi adayları, 'Bekçilik sınavı ne zaman?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, bekçilik sınavı hangi tarihte yapılacak? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için artık nefesler tutuldu. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılacak olan bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Bekçilik sınav giriş yerleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler."

İşte bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama ekranı:

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=200E3580A4FB0A721A36AB0459968F38

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