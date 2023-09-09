HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bekçiye pompalı tüfekle saldırdı! Yakalanınca bakın ne yaptı...

Bekçiye pompalı tüfekle saldırdı! Yakalanınca bakın ne yaptı...

09.09.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisini pompalı tüfekle vuran saldırgan, polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılınca bir manav tezgahının önüne oturarak tüfeği başına dayadı.

Bekçiye pompalı tüfekle saldırdı! Yakalanınca bakın ne yaptı...

Olay, Evka 4 Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, pompalı tüfekle etrafa ateş eden Ziya Ç.’yi (27) yakalamak istedi. Ziya Ç.’nin ateş etmesi sonucu A.K. (34) isimli bekçi yaralandı. Bekçiyi yaralayan Çatalkaya, sonrasında da çevreye rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

dgg

TÜFEĞİ BAŞINA DAYADI!

Ziya Ç.’yi aramayı sürdüren polis ekipleri, saat 08.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında saldırgana rastladı. Çevreye rast gele ateş eden saldırgan, Yakalanacağını anlayınca bir manav tezgahının önüne oturarak suç aleti tüfeği kafasına dayadı.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken özel harekat ekipleri de olay yerine geldi. Ziya Ç. ile diyalog kurmaya çalışan özel harekat ekipleri yaklaşık 1.5 saat sonra saldırganı ikna ederek teslim olmasını sağladı. Bacağından yaralı olduğu görülen saldırgan, elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek olay yerinde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AW026447_02

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pazartesi' alarmı! Ücretsiz olacakİstanbul'da 'pazartesi' alarmı! Ücretsiz olacak
Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden sonuç çıktıBerzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden sonuç çıktı
Mahkeme kararı bitti eşinin evini bastı! Mahkeme kararı bitti eşinin evini bastı!
Anahtar Kelimeler:
bekçi pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.