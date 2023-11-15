Beklediğimiz özlediğimiz yağışlar nihayet geldi! "Şu müjdeyi de verebilirim" diyerek sevindiren haberi açıkladı! "Ardı arkası kesilmeyecek gibi de duruyor"

Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde havalar günden güne soğuyor, yağışlar da etkisini göstermeye başlamış durumda. Yağışlı havanın devam edip etmeyeceği ise merak konusu oluyor. Özellikle barajlardaki doluluk oranının endişelendiren seviyelere düşmesi, sevindirici yağış haberlerinin önemini artıyor.

Hava durumu ile ilgili özellikle barajlar açısından ise sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen Meteorolojik verilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"BUGÜN ARTIK YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"

"Evet o beklediğimiz özlediğimiz yağışlar nihayet geldi. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Yurdun büyük bölümünde şu anda yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde son iki gündür yağışlar mevsim normalleri civarında hatta bazı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Peki bu yağışlar devam edecek mi? Şu müjdeyi de verebilirim, evet devam edecek! Önümüzdeki haftalarda yeniden yağışlı hava kütleleri bekliyorum. Soğuk ve yağışlı hava kütlesi de gelebilir ve dolayısıyla önümüzdeki haftalarda özellikle sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek ve yurdun bazı kesimlerinde kar yağışları gerçekleşebilir.

"BU SENE ‘PASTIRMA YAZI’ KASIM AYINDA PEK YAŞANMAYACAK"

Evet, artık bu sene ‘pastırma yazı’ kasım ayında pek yaşanmayacak. Kasım ayının ortasından sonra değişimler var. Kasım ayının ortasına geldik gerçekten değişimler başladı ve bu seneki kasım ayı geçen senekine göre daha soğuk ve yağışlı geçeceğini belirtmiştim ben ama kasımın Tabii ki ilk bölümü biraz kurak geçti. O da ekimden kasıma doğru sarkan Afrika kökenli hava kütlelerinin etkisiyle oldu. Ama artık Afrika bizi terk etti. Kuzeyden hava akımları Türkiye’ye doğru akmaya başladı.

"POLAR VORTEX GİDEREK GÜÇLENİYOR"

Bu arada geçenlerde bazı verilere baktım şu anda polar vortex giderek güçleniyor. Kutup girdabı giderek güçleniyor ve Kuzey kutbunda soğuk hava depolanması giderek hız kazanmış durumda bu ne demek? Orada ne kadar çok fazla soğuk hava depolanır ise bunun daha sonradan aşağıya taşma olasılığı yani bizlere doğru taşma olasılığı da o kadar güçlenmiş olacak diye de düşünüyorum.

"BARAJLARIN SU SEVİYESİ AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ BİR TAKIM GELİŞMELERE DE NEDEN OLACAĞINI BEKLİYORUZ"

Bu son yağışlar özellikle barajların su seviyesi açısından sevindirici bir takım gelişmelere de neden olacağını bekliyoruz. İstanbul da dahil olmak üzere bazı barajlarda minimal düzeyde de olsa pozitif yönde bir artış kaydedildi. Baraj seviyelerinde bu ilerideki yağışlara bağlı olacak tabii ki ve sıcaklıkların düşük şartlarda seyretmesine bağlı olacak. Çünkü sıcaklık düşük olduğu zaman buharlaşma da azalacak. Kışın genelde sıcaklıklar düşük değerlerde seyrettiği için kazanılan su miktarı kaybedilen su miktarının önüne geçiyor ve dolayısıyla artık yeryüzü suyu depolamaya başlıyor.

"ŞU ANDA HAVA MODELLERİNE BAKTIĞIMIZ ZAMAN ARTIK BU YAĞIŞLARIN ARDI ARKASI KESİLMEYECEK GİBİ DE DURUYOR"

Şu anda tek temennim bu yağışların devam etmesi ama şu anda hava modellerine baktığımız zaman artık bu yağışların ardı arkası kesilmeyecek gibi de duruyor. Kasım ayının ikinci yarısı oldukça yağışlı geçecek. Hatta Kuzey kesimlerde özellikle yağışlar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Aralık ayına baktığımız zaman şimdiden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aralık ayı geçen ay ve geçtiğimiz Aralık ayına göre son derece yağışlı geçecek.

"İSTANBUL AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Mevsim normalleri açısından özellikle yurdun kuzey ve batı bölgeleri Marmara Bölgesi başta olmak üzere Karadeniz'in kıyıları ve özellikle Ege kıyıları olmak üzere yağışlar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ki İstanbul açısından son derece önemli. Marmara Bölgesi zaten mevsim normallerin üzerinde yağış alırsa zaten İstanbul bundan fazla fazla nasibini alacak demektir. Dolayısıyla Bursa'daki barajlar için de durum aynı çünkü orada da şu anda alarm durumunda barajlar. Bu bağlamda bizi güzel günler beklediğini söyleyebilirim.

Ancak bunlar bizi rehavete sürüklememeli artık bizim yönümüz dediğim gibi ısınma yönünde 2100 yılına kadar dünyada zaten ortalama sıcaklıklar giderek artacak her ne kadar yağışlı mevsimler olsa da biz sanki su kıtlığını çekiyormuşçasına suyu ekonomik kullanmamız gerekiyor."

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan, İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



????Bu akşam saatlerinden sonra #İstanbul'da görülecek sağanak yağışların, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor☔️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/OqjVIcpUkx pic.twitter.com/2Q1BGtYTUs — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 15, 2023







