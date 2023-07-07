HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beklenen açıklama geldi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye-İsveç...'

Beklenen açıklama geldi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye-İsveç...'

07.07.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Gündemin ana konusu İsveç'in ittifaka katılması olacak. Türkiye'nin İsveç'e desteği ile ilgili olarak Stoltenberg, "NATO üyeliği konusunda Türkiye-İsveç arasında hala kapatılması gereken mesafeler var" açıklamasında bulundu.

Beklenen açıklama geldi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye-İsveç...'

Tüm dünyanın gözleri, 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak toplantının ana gündem maddesi ise İsveç'in ittifaka üye olması olacak.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI DEVAM EDİYOR"

Türkiye, İsveç'in teröre verdiği destek nedeniyle ittifaka üye olmasına itiraz ediyor. Yapılan görüşmelerde Türkiye ve İsveç'in ilerleme kaydettiği ancak görüş ayrılıklarının devam ettiği belirtildi.

"HALA KAPATILMASI GEREKEN MESAFELER VAR"

Konuyla ilgili son açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg, "NATO üyeliği konusunda Türkiye-İsveç arasında hala kapatılması gereken mesafeler var" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prigojin'in Rusya'da olduğu söylenmişti! Çarpıcı iddia: Putin talimatı verdiPrigojin'in Rusya'da olduğu söylenmişti! Çarpıcı iddia: Putin talimatı verdi
Ve İmamoğlu düğmeye bastı! İnternet sitesinden yayınlandıVe İmamoğlu düğmeye bastı! İnternet sitesinden yayınlandı
Antalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadıAntalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadı
Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç Türkiye Jens Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.