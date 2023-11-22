Beklenen haber, 2 yılı aşkın bir sürenin ardından geldi! Küresel akıllı telefon pazarında "ekim" sevinci

Reuters'ın haberine göre pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'ün verileri, küresel aylık akıllı telefon satış hacminin yüzde 5 arttığını gösterdi.

HAZİRAN 2021'DEN BU YANA YILLIK BAZDA BÜYÜME KAYDEDİLEN İLK AY

Ayrıca veriler, ekim ayının Haziran 2021'den bu yana yıllık bazda büyüme kaydedilen ilk ay olduğunu ve 27 ay üst üste negatif yıllık büyüme serisini kırdığını gösterdi.

Counterpoint raporunda, küresel akıllı telefon satışlarının son iki yıldır bileşen kıtlığı, stok birikimi ve değiştirme döngülerinin uzaması gibi çeşitli sorunlardan etkilenerek stres altında olduğunu belirtti.

Pazar araştırma şirketi, "Ekim ayındaki güçlü büyümenin ardından, pazarın 2023'ün dördüncü çeyreğinde de yıllık bazda büyümesini ve önümüzdeki çeyreklerde kademeli toparlanma yoluna girmesini bekliyoruz" dedi.

Rapora göre, Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon satışları üçüncü çeyrekte artış göstererek %37'ye yükseldi.





