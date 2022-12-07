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Beklenmedik karar! Katil robot planından 'U' dönüşü yaptılar

07.12.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde katil robotlara izin çıkarak, olağanüstü durumlarla karşılaşabilen polisler tarafından bu robotların kullanılmasının önü açılmıştı. Sürpriz bir şekilde aktivistlerin tepki gösterdiği bu karardan dönüldü. Kent yetkilileri, polise ölümcül silahlarla donatılmış robotları kullanma yetkisi verme kararını geri aldı.

Beklenmedik karar! Katil robot planından 'U' dönüşü yaptılar

BBC'nin haberine göre, ABD’nin San Francisco kentinde, gerekli acil durumlarda, 'katil robot' olarak isimlendirilen silahlı robot polislerin kullanılmasından vazgeçildi. Geçen hafta şehrin yasa koyucuları ve denetim kurulu tarafından kabul edilen teklif, San Francisco Polis Departmanı'nın (SFPD) aşırı ciddi durumlarda silahlı robotlara erişimine izin verecekti. Polis, robotların yalnızca aşırı durumlarda kullanılacağını savunmuştu. Bu karara sivil gruplardan ise şiddetli eleştiriler gelmişti.

KOMİSYON'A GERİ GÖNDERİLDİ

Kent Meclisi oy birliğiyle düzenlemeyi durdurdu ve konu, daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için Komisyon'a geri gönderildi. Orijinal düzenleme teklifi, şimdi ya iyileştirilecek ya da tamamen rafa kaldırılacak.

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Birkaç gündür protestocuların ve birkaç muhalif yönetim kurulu üyesinin, belediye binasının merdivenlerinde toplanarak belediyeyi kararını geri almaya çağrısında bulunduğu belirtildi.

ZATEN KULLANILIYORLAR

Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerinde ise bu tür bir katil robot kullanılan yerler var. 2016'da Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinin polisi, iki memuru öldüren ve birkaç memuru da yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donatılmış bir robot kullandı.

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