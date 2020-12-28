Bel soğukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Bel soğukluğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. “Neisseria Gonorrhoeae” adı verilen bir bakteriden kaynaklanır. Bakteriler çoğunlukla oral, anal veya vajinal ilişki dahil olmak üzere cinsel temas sırasında bir kişiden diğerine geçer.
Bel Soğukluğu, hem erkekleri hem de kadınları enfekte edebilen bir yapıdadır. Ancak erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Vücudun sıcak ve nemli bölgelerinde üreme eğilimindedir. Cinsel organlarda, rektumda ve boğazda çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde çok yaygın görülebilen bir enfeksiyondur. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre her yıl tahmini 98 milyon yeni bel soğukluğu vakası ortaya çıkıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ise her yıl yaklaşık 1,14 milyon yeni vakanın meydana geldiği tahmin ediliyor.
Bel soğukluğu kişiden kişiye oral, anal veya vajinal seks yoluyla prezervatif veya başka bir bariyer yöntemi olmaksızın geçer. Bel soğukluğu öpüşmek, sarılmak, yüzme havuzları, havlu, bardak, tabak veya çatal bıçak paylaşılarak yayılmaz. Bu mikroplar vücut dışında çok uzun süre yaşayamazlar. Klozet kapağı veya elbise gibi nesnelere dokunarak bel soğukluğuna yakalanmazsınız. Bulaşmaya karşı en iyi korunma uzak durma veya uygun prezervatif yöntemi kullanımıdır.
Tipik olarak semptomlar bulaşmadan 2 ila 14 gün arasında sonra görülmeye başlar. Erkeklerde ilk göze çarpan belirti, genellikle idrara çıkma sırasında yanma veya ağrılı bir histir. İlerledikçe, diğer semptomlar şunları içerebilir:
Nadir durumlarda, bel soğukluğu vücuda, özellikle mesaneyi vücut dışına bağlayan boru olan üretra ve testislere zarar vermeye devam edebilir. Belirtiler tedaviye başlandıktan sonra birkaç hafta vücutta kalabilir. Ayrıca ağrı kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısım olan rektuma da yayılabilir. Kadınlarda ise belirgin bel soğukluğu semptomları görülmez. Semptomlar hafif olma eğilimindedir ve diğer tanılarla benzerlik taşır. Bu da hastalığı tanımlamayı zorlaştırır. Bel soğukluğu semptomları, yaygın vajinal mantar veya bakteriyel enfeksiyonlara çok benzeyebilir. Kadınlardaki belirtiler ise şunlardır:
Bununla birlikte, bel soğukluğu geçiren bazı kişiler hiçbir zaman belirgin semptomlar geliştirmez. Taşıyıcı olarak da adlandırılan ve semptomları olmayan bel soğukluğu olan bir kişinin enfeksiyonu yayabileceğini unutmamak önemlidir. Belirgin semptomlar olmadığında da partnerinize bel soğukluğu bulaştırma olasılığı daha yüksektir.
Tedavi edilmeyen bel soğukluğu, hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlar, tedavi edilmeyen bir bulaşma nedeniyle uzun vadeli komplikasyonlar için daha büyük risk altındadır. Tedavi edilmeyen bakteriler üreme yoluna çıkabilir ve rahimde, fallop tüplerinde ve yumurtalıklarda tutunabilir. Bu durum “pelvik inflamatuar hastalık” olarak bilinir ve şiddetli bir kronik ağrı ile üreme organlarında hasara neden olabilir. Bu da gelecekte yaşanacak hamileliği önleyebilir veya dış gebeliği beraberinde getirebilir.
Bel soğukluğunu önlemenin en güvenli yolu vajinal, anal veya oral seks yapılmamasıdır. Ancak cinsel olarak aktifseniz, bel soğukluğuna yakalanma şansınızı düşürmek için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunur. Cinsel aktivite sırasında her zaman prezervatif veya başka bir bariyer yöntemi kullanılmalıdır. Cinsel partnerlerinize açık olmanız ve düzenli testler yaptırmanız da bu hastalıkla mücadelede önemlidir. Partneriniz herhangi bir belirti gösteriyorsa, herhangi bir cinsel temastan kaçınılması gerekir. Birden fazla cinsel partneri bulunanlar veya yeni bir partneri olan kişiler daha yüksek risk altındadır. Bel soğukluğu geçirmiş ve tedavi görmüş kişilerin bel soğukluğu ile enfekte olmuş bir kişiyle cinsel temasta bulunurlarsa yeniden enfekte olabileceği unutulmamalıdır.
Bel soğukluğuna yakalanmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, her türlü cinsel aktiviteden kaçınmalı ve derhal doktorunuza başvurmalısınız. Cinsel partnerinizle veya partnerlerinizle temas halindeyseniz, derhal test yaptırmaları gerektiğini bildirin. Bir partnerden bel soğukluğu kapmış olabileceğini düşünen herkes, mutlaka bir sağlık uzmanından yardım almalıdır.
Sağlık uzmanları bel soğukluğunu çeşitli şekillerde teşhis edebilir. Çoğu zaman, idrar testi, bel soğukluğunu test etmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, oral veya anal seks yaptıysanız, boğazınızdan ve rektumunuzdan numune almak için pamuklu çubuklar kullanılabilir. Bazı durumlarda, bir erkeğin idrar kanalından veya bir kadının rahim ağzından örnek almak yeterlidir. Modern antibiyotikler, bel soğukluğu enfeksiyonlarının çoğunu iyileştirebilir. Antibiyotik aldıktan sonra, birkaç gün içinde iyileşme belirtileri görülmeye başlanır. Kullanılan bazı yaygın antibiyotikler arasında azitromisin ve doksisiklin bulunur. Antibiyotik tedavisi görüyorsanız, tamamen tedavi olduğunuzdan emin olmak için ilacı tam olarak almanız önemlidir. Antibiyotik tedavisini yarıda bırakmak bakterilerin antibiyotiğe direnç geliştirme olasılığını artırabilir. Ayrıca tamamen düzeldiğinizden emin olmak için 1- 2 hafta sonra doktorunuzla görüşmenizde fayda vardır.
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