Bel soğukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Bel soğukluğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. “Neisseria Gonorrhoeae” adı verilen bir bakteriden kaynaklanır. Bakteriler çoğunlukla oral, anal veya vajinal ilişki dahil olmak üzere cinsel temas sırasında bir kişiden diğerine geçer. Bel Soğukluğu Nedir? Bel Soğukluğu, hem erkekleri hem de kadınları enfekte edebilen bir yapıdadır. Ancak erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Vücudun sıcak ve nemli bölgelerinde üreme eğilimindedir. Cinsel organlarda, rektumda ve boğazda çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde çok yaygın görülebilen bir enfeksiyondur. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre her yıl tahmini 98 milyon yeni bel soğukluğu vakası ortaya çıkıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ise her yıl yaklaşık 1,14 milyon yeni vakanın meydana geldiği tahmin ediliyor. Bel Soğukluğu Geçer mi? Bel soğukluğu kişiden kişiye oral, anal veya vajinal seks yoluyla prezervatif veya başka bir bariyer yöntemi olmaksızın geçer. Bel soğukluğu öpüşmek, sarılmak, yüzme havuzları, havlu, bardak, tabak veya çatal bıçak paylaşılarak yayılmaz. Bu mikroplar vücut dışında çok uzun süre yaşayamazlar. Klozet kapağı veya elbise gibi nesnelere dokunarak bel soğukluğuna yakalanmazsınız. Bulaşmaya karşı en iyi korunma uzak durma veya uygun prezervatif yöntemi kullanımıdır.

Bel Soğukluğu Belirtileri Nelerdir? Tipik olarak semptomlar bulaşmadan 2 ila 14 gün arasında sonra görülmeye başlar. Erkeklerde ilk göze çarpan belirti, genellikle idrara çıkma sırasında yanma veya ağrılı bir histir. İlerledikçe, diğer semptomlar şunları içerebilir: İdrara çıkma sıklığı veya aciliyeti

Penisten irin benzeri bir akıntı (beyaz, sarı, bej veya yeşilimsi)

Penis açılışında şişme veya kızarıklık

Testislerde şişme veya ağrı

Kalıcı boğaz ağrısı Nadir durumlarda, bel soğukluğu vücuda, özellikle mesaneyi vücut dışına bağlayan boru olan üretra ve testislere zarar vermeye devam edebilir. Belirtiler tedaviye başlandıktan sonra birkaç hafta vücutta kalabilir. Ayrıca ağrı kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısım olan rektuma da yayılabilir. Kadınlarda ise belirgin bel soğukluğu semptomları görülmez. Semptomlar hafif olma eğilimindedir ve diğer tanılarla benzerlik taşır. Bu da hastalığı tanımlamayı zorlaştırır. Bel soğukluğu semptomları, yaygın vajinal mantar veya bakteriyel enfeksiyonlara çok benzeyebilir. Kadınlardaki belirtiler ise şunlardır: Vajinadan akıntı (sulu, kremsi veya hafif yeşil)

İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi

Daha sık idrara çıkma dürtüsü

Lekelenme

Boğaz ağrısı

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Alt karın bölgesinde keskin ağrı

Ateş Bununla birlikte, bel soğukluğu geçiren bazı kişiler hiçbir zaman belirgin semptomlar geliştirmez. Taşıyıcı olarak da adlandırılan ve semptomları olmayan bel soğukluğu olan bir kişinin enfeksiyonu yayabileceğini unutmamak önemlidir. Belirgin semptomlar olmadığında da partnerinize bel soğukluğu bulaştırma olasılığı daha yüksektir.

Bel Soğukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur? Tedavi edilmeyen bel soğukluğu, hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlar, tedavi edilmeyen bir bulaşma nedeniyle uzun vadeli komplikasyonlar için daha büyük risk altındadır. Tedavi edilmeyen bakteriler üreme yoluna çıkabilir ve rahimde, fallop tüplerinde ve yumurtalıklarda tutunabilir. Bu durum “pelvik inflamatuar hastalık” olarak bilinir ve şiddetli bir kronik ağrı ile üreme organlarında hasara neden olabilir. Bu da gelecekte yaşanacak hamileliği önleyebilir veya dış gebeliği beraberinde getirebilir. Bel Soğukluğunun Önlenmesi Bel soğukluğunu önlemenin en güvenli yolu vajinal, anal veya oral seks yapılmamasıdır. Ancak cinsel olarak aktifseniz, bel soğukluğuna yakalanma şansınızı düşürmek için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunur. Cinsel aktivite sırasında her zaman prezervatif veya başka bir bariyer yöntemi kullanılmalıdır. Cinsel partnerlerinize açık olmanız ve düzenli testler yaptırmanız da bu hastalıkla mücadelede önemlidir. Partneriniz herhangi bir belirti gösteriyorsa, herhangi bir cinsel temastan kaçınılması gerekir. Birden fazla cinsel partneri bulunanlar veya yeni bir partneri olan kişiler daha yüksek risk altındadır. Bel soğukluğu geçirmiş ve tedavi görmüş kişilerin bel soğukluğu ile enfekte olmuş bir kişiyle cinsel temasta bulunurlarsa yeniden enfekte olabileceği unutulmamalıdır.