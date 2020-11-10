Bel tutulması nasıl geçer? Bel tutulmasına ne iyi gelir?

Genç ve yaşlı fark etmeden her yaş grubundan kişinin hayatında karşılaşabileceği bir sorun olan bel ağrıları ve tutulma problemleri günlük yaşantıyı oldukça olumsuz etkiler. Bel tutulması nasıl geçer merak ediyorsanız, detaylı birçok bilgi için aşağıya göz atabilirsiniz.
“Bel tutulması nasıl olur?” sorusunun pek çok farklı cevabı olabilir. Bel tutulması belin ıslak kaldığı veya soğuğa maruz kaldığı zamanlarda beldeki adalenin büzülmesiyle meydana gelir. Halk arasında bel kilitlenmesi olarak da adlandırılan bel tutulması, adalenin ani bir şekilde kasılmasına da denebilmektedir. Kişilerin iş ve sosyal yaşantısında çok büyük bir engel oluşturan tutulma, özellikle de masa başı çalışanların baş düşmanıdır.
“Bel tutulması neden oluyor?” sorusunun pek çok farklı cevabı vardır. Olumsuz koşullar bir araya gelince bel bölgesinde kemikler arasında sağlıksız, dengesiz etkenler söz konusu olmaktadır. İlk ve en önemli belirti vücudun duruş eksenin bozulmasıyla kendisini gösterir. Dolayısıyla dikkatli davranılırsa bunun önüne geçmek mümkünken, masa başında ve bilgisayar başında sürekli hareketsiz yaşam olumsuz etkileyebilir. Bel tutulması belirtisi gözlemlediğiniz zaman daha sağlıklı ve dengeli bir spor ve beslenme düzeni ne geçmeyi düşünmelisiniz. Özellikle sabahları yataktan kalkarken bel ve omurga kısmında şiddetli ağrılar ve hareket zorluğu çekmek de bel tutulması belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.
Spor insan sağlığı için çok büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de bel ağrısı çeken insanlarda duruş bozukluğu ve buna bağlı olarak da vücut ekseninde bozukluklar gözlemlenebilir. Bel tutulması egzersizleri ile ağrılarınızın şiddetini azaltabilirsiniz. Bel hassasiyetiniz olduğundan dolayı da yavaş tempolu sporlara yönelmeniz daha iyi olacaktır. Günde 30 dakika ile 45 dakika arasında bel bölgenizi hareketlendirecek egzersizlere yönelebilirsiniz. Tempolu yürüyüşler, bisiklet çevirme hareketi gibi egzersizler sadece bacak kaslarını değil, bel ve sırt bölgesini de çalıştırır. Dolayısıyla bu tip egzersizlere de yer verebilirsiniz. Bel tutulmasına çözüm olması adına germe ve çekme hareketlerinden olan mekik çekmek de uygulanabilecek yöntemlerdendir. Mekik dışında ayak parmaklarına doğru uzanıp, onlara dokunmak da yine tutulma olmasa dahi ileride olma riskini azaltır.
Söz konusu olan bel ağrınız sizin ve hayatınızın büyük bir kısmını etkisi altına alabilir. “Bel tutulmasına ne iyi gelir?” sorusuna birkaç alternatif çözüm aşağıda listelenmiştir.
Oldukça yaygın bir şekilde doktor ziyaretlerinde yakınılan bir durum olan tutulma her bakımdan sizlerin hareket yeteneğini en çok kısıtlayan şeylerden biridir. Bel tutulması ilaç tedavisi olabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla da basit ağrı kesiciler, kas gevşeticiler uzmanlar tarafından tavsiye edilebilir. Sorunlu bölge bel tutulması krem ile de giderilebilir. Korseleme ve ağrı bantları da kullanılması yaygındır. Bunların dışında kas güçlendirme için kullanılan sinirleri uyarma, elektrik akımları, lazer terapi, yüzeysel ısıtma ve soğutma da doktorlar tarafından yapılan uygulamalardır.
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