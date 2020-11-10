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Bel tutulması nasıl geçer? Bel tutulmasına ne iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Birçok anlamda hayatınızı etkisi altına alan bel ağrısı bazen çekilmez bir hal alabilir ve bel tutulmasına varan sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Bu durumda sağlıklı beslenme ve sporu hayatınıza dahil ederek kendinize daha çok özen göstermeyi ihmal etmemelisiniz.

Bel tutulması nasıl geçer? Bel tutulmasına ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Bel tutulması nasıl olur?
  • Bel Tutulması Nedenleri Nelerdir?
  • Bel Tutulması ve Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?
  • Spor ve Egzersiz ile Bel Ağrılarının Önüne Geçme
  • Bel Tutulmasına Neler İyi Gelir?
  • Bel tutulması için tedavi nasıl yapılır?

Genç ve yaşlı fark etmeden her yaş grubundan kişinin hayatında karşılaşabileceği bir sorun olan bel ağrıları ve tutulma problemleri günlük yaşantıyı oldukça olumsuz etkiler. Bel tutulması nasıl geçer merak ediyorsanız, detaylı birçok bilgi için aşağıya göz atabilirsiniz.

Bel tutulması nasıl olur?

“Bel tutulması nasıl olur?” sorusunun pek çok farklı cevabı olabilir. Bel tutulması belin ıslak kaldığı veya soğuğa maruz kaldığı zamanlarda beldeki adalenin büzülmesiyle meydana gelir. Halk arasında bel kilitlenmesi olarak da adlandırılan bel tutulması, adalenin ani bir şekilde kasılmasına da denebilmektedir. Kişilerin iş ve sosyal yaşantısında çok büyük bir engel oluşturan tutulma, özellikle de masa başı çalışanların baş düşmanıdır.

Bel Tutulması Nedenleri Nelerdir?

  • Özellikle ağır olan eşyaların yardım alınmadan taşınmasına bağlı olarak bel bölgenizde yoğun ağrılar yaşayabilirsiniz. Katlar arasında ev eşyası gibi çok ağır eşyaları taşımak, bel tutulması ve ağrısına sebep olan en bilinen örnek olabilir.
  • Aşırı yapılan spor ve egzersizle de istenmeden bel bölgesinde yoğun ağrılara sebebiyet verebilir. Kendilerini ve eklemlerini aşırı zorladıkları için insanlar yaparken fark etmeseler de daha sonradan bel bölgesinde şiddetli bir ağrı sirayet edebilir.
  • Çeşitli kazalar ve buna bağlı olarak vücutta kalıcı korunaksız ve hassas bölgeler oluşabilir. En büyük riski taşıyan bölgelerden olan bel ve omurga eklemleri ağır darbeler ve travmatik etkenlerden ötürü birinci derecede etkilenebilirler.
  • Aşırı kilo ve obezite gibi sorunlar ile karşı karşıya iseniz bel bölgesinde ağrılarınız söz konusu olabilir. Yoğun bir şekilde göbekte biriken kilolar da omurga kemiğini olumsuz etkileyebilir. Kilo verilmeli ve de vücut iskelet yapısı özgün halini korumalıdır.
  • Aşırı hareketsiz bir yaşam tarzına bağlı olarak da bel bölgesinde ağrılar söz konusu olabilir.
  • Sürekli bilgisayar, masa başında bir iş ortamı da bel bölgesinde ve vücudun iskelet çatısı üzerinde bozulmalar meydana getirebilir.
  • Yanlış oturma ve duruş bozuklukları da bel tutulmasına sebebiyet verebilir.
  • Uzun yol sürüşleri ile alakalı olarak da tutulmalar yaşanabilir.

Bel Tutulması ve Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?

“Bel tutulması neden oluyor?” sorusunun pek çok farklı cevabı vardır. Olumsuz koşullar bir araya gelince bel bölgesinde kemikler arasında sağlıksız, dengesiz etkenler söz konusu olmaktadır. İlk ve en önemli belirti vücudun duruş eksenin bozulmasıyla kendisini gösterir. Dolayısıyla dikkatli davranılırsa bunun önüne geçmek mümkünken, masa başında ve bilgisayar başında sürekli hareketsiz yaşam olumsuz etkileyebilir. Bel tutulması belirtisi gözlemlediğiniz zaman daha sağlıklı ve dengeli bir spor ve beslenme düzeni ne geçmeyi düşünmelisiniz. Özellikle sabahları yataktan kalkarken bel ve omurga kısmında şiddetli ağrılar ve hareket zorluğu çekmek de bel tutulması belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.

Spor ve Egzersiz ile Bel Ağrılarının Önüne Geçme

Spor insan sağlığı için çok büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de bel ağrısı çeken insanlarda duruş bozukluğu ve buna bağlı olarak da vücut ekseninde bozukluklar gözlemlenebilir. Bel tutulması egzersizleri ile ağrılarınızın şiddetini azaltabilirsiniz. Bel hassasiyetiniz olduğundan dolayı da yavaş tempolu sporlara yönelmeniz daha iyi olacaktır. Günde 30 dakika ile 45 dakika arasında bel bölgenizi hareketlendirecek egzersizlere yönelebilirsiniz. Tempolu yürüyüşler, bisiklet çevirme hareketi gibi egzersizler sadece bacak kaslarını değil, bel ve sırt bölgesini de çalıştırır. Dolayısıyla bu tip egzersizlere de yer verebilirsiniz. Bel tutulmasına çözüm olması adına germe ve çekme hareketlerinden olan mekik çekmek de uygulanabilecek yöntemlerdendir. Mekik dışında ayak parmaklarına doğru uzanıp, onlara dokunmak da yine tutulma olmasa dahi ileride olma riskini azaltır.

Bel Tutulmasına Neler İyi Gelir?

Söz konusu olan bel ağrınız sizin ve hayatınızın büyük bir kısmını etkisi altına alabilir. “Bel tutulmasına ne iyi gelir?” sorusuna birkaç alternatif çözüm aşağıda listelenmiştir.

  • Günlük hayat içerisinde daha az topuklu, düşük topuklu ayakkabılar giymelisiniz
  • Ortopedik ayakkabılara yönelebilirsiniz.
  • Özel yağlar ve solüsyonlar ile sıklıkla bölgeye masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda profesyonel bir destek almak da etkili olabilir.
  • Uzmanların da önerdiği bir yöntem olan tutulma esnasında büzülen bölgeye sıcak su tedavisi gevşemeye, rahatlamaya sebep olur. 10-15 dakika boyunca sıcak suda kalabilirsiniz.
  • Bel ağrılarınızın ve tutulmanın şiddetlendiği zamanlarda sıcak su dolu bir küvete girebilirsiniz.
  • Ani bel tutulması sonucu bölgede ödem de oluştuğu için romatizma önleyici ilaçların kullanılması faydalı olabilir.
  • Bolca istirahat yapmanız da yine çok etkili olabilir.

Bel tutulması için tedavi nasıl yapılır?

Oldukça yaygın bir şekilde doktor ziyaretlerinde yakınılan bir durum olan tutulma her bakımdan sizlerin hareket yeteneğini en çok kısıtlayan şeylerden biridir. Bel tutulması ilaç tedavisi olabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla da basit ağrı kesiciler, kas gevşeticiler uzmanlar tarafından tavsiye edilebilir. Sorunlu bölge bel tutulması krem ile de giderilebilir. Korseleme ve ağrı bantları da kullanılması yaygındır. Bunların dışında kas güçlendirme için kullanılan sinirleri uyarma, elektrik akımları, lazer terapi, yüzeysel ısıtma ve soğutma da doktorlar tarafından yapılan uygulamalardır.

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