Bel tutulması nasıl geçer? Bel tutulmasına ne iyi gelir?

Genç ve yaşlı fark etmeden her yaş grubundan kişinin hayatında karşılaşabileceği bir sorun olan bel ağrıları ve tutulma problemleri günlük yaşantıyı oldukça olumsuz etkiler. Bel tutulması nasıl geçer merak ediyorsanız, detaylı birçok bilgi için aşağıya göz atabilirsiniz.

Bel tutulması nasıl olur?

“Bel tutulması nasıl olur?” sorusunun pek çok farklı cevabı olabilir. Bel tutulması belin ıslak kaldığı veya soğuğa maruz kaldığı zamanlarda beldeki adalenin büzülmesiyle meydana gelir. Halk arasında bel kilitlenmesi olarak da adlandırılan bel tutulması, adalenin ani bir şekilde kasılmasına da denebilmektedir. Kişilerin iş ve sosyal yaşantısında çok büyük bir engel oluşturan tutulma, özellikle de masa başı çalışanların baş düşmanıdır.

Bel Tutulması Nedenleri Nelerdir?

Özellikle ağır olan eşyaların yardım alınmadan taşınmasına bağlı olarak bel bölgenizde yoğun ağrılar yaşayabilirsiniz. Katlar arasında ev eşyası gibi çok ağır eşyaları taşımak, bel tutulması ve ağrısına sebep olan en bilinen örnek olabilir.

Aşırı yapılan spor ve egzersizle de istenmeden bel bölgesinde yoğun ağrılara sebebiyet verebilir. Kendilerini ve eklemlerini aşırı zorladıkları için insanlar yaparken fark etmeseler de daha sonradan bel bölgesinde şiddetli bir ağrı sirayet edebilir.

Çeşitli kazalar ve buna bağlı olarak vücutta kalıcı korunaksız ve hassas bölgeler oluşabilir. En büyük riski taşıyan bölgelerden olan bel ve omurga eklemleri ağır darbeler ve travmatik etkenlerden ötürü birinci derecede etkilenebilirler.

Aşırı kilo ve obezite gibi sorunlar ile karşı karşıya iseniz bel bölgesinde ağrılarınız söz konusu olabilir. Yoğun bir şekilde göbekte biriken kilolar da omurga kemiğini olumsuz etkileyebilir. Kilo verilmeli ve de vücut iskelet yapısı özgün halini korumalıdır.

Aşırı hareketsiz bir yaşam tarzına bağlı olarak da bel bölgesinde ağrılar söz konusu olabilir.

Sürekli bilgisayar, masa başında bir iş ortamı da bel bölgesinde ve vücudun iskelet çatısı üzerinde bozulmalar meydana getirebilir.

Yanlış oturma ve duruş bozuklukları da bel tutulmasına sebebiyet verebilir.

Uzun yol sürüşleri ile alakalı olarak da tutulmalar yaşanabilir.

Bel Tutulması ve Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?

“Bel tutulması neden oluyor?” sorusunun pek çok farklı cevabı vardır. Olumsuz koşullar bir araya gelince bel bölgesinde kemikler arasında sağlıksız, dengesiz etkenler söz konusu olmaktadır. İlk ve en önemli belirti vücudun duruş eksenin bozulmasıyla kendisini gösterir. Dolayısıyla dikkatli davranılırsa bunun önüne geçmek mümkünken, masa başında ve bilgisayar başında sürekli hareketsiz yaşam olumsuz etkileyebilir. Bel tutulması belirtisi gözlemlediğiniz zaman daha sağlıklı ve dengeli bir spor ve beslenme düzeni ne geçmeyi düşünmelisiniz. Özellikle sabahları yataktan kalkarken bel ve omurga kısmında şiddetli ağrılar ve hareket zorluğu çekmek de bel tutulması belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.