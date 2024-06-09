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  4. Tezgah dizerken karpuzun üzerinde yazanı görünce inanamadı: "Bin TL verdiler, satmadım"

Tezgah dizerken karpuzun üzerinde yazanı görünce inanamadı: "Bin TL verdiler, satmadım"

09.06.2024 15:14
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Hakkari'de bir manav tezgahına karpuzları dizerken gördüğü manzara karşısında ağzı açık kaldı. Bir karpuzun üzerinde Arap alfabesiyle "Allah" yazdığını söyleyen manav, karpuza bin TL teklif geldiğini ancak satmadığını ifade etti.

Tezgah dizerken karpuzun üzerinde yazanı görünce inanamadı: "Bin TL verdiler, satmadım"

Hakkari, manav Velat Arslan'ın tezgaha tesadüfen dizerken fark ettiği karpuzu konuşuyor. Arslan'ın satmayı düşünmediği karpuzun üzerindeki yazı görenleri şaşırttı.

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Özgürlük Meydanı’nda meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde “Allah” isminin olduğu bir karpuz gördü. Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı.

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BİN TL'YE KARPUZU SATMADI

Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan şöyle konuştu:
“Sabah karpuzları dizdiğim sırada ‘Allah’ isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım.

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Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah’ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL’ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin.”

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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karpuz
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