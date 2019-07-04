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Belarus Bağımsızlık Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Her iki tarafta var olan mevcut üst düzey siyasi irade, ikili ilişkilerimize daha fazla ivme kazandırıyor" - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh: - "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, dostluğumuzun ve karşılıklı iyi niyet anlayışımızın sembolü olmuştur"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Belarus'un sahip olduğu mevcut üst düzey siyasi iradenin, ikili ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi.

Belarus'un bağımsızlık günü dolayısıyla Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'in ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Kaymakcı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Kaymakcı, Belarus'un bağımsızlık gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, iki ülkenin karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı değerli bir dostluğu paylaştığını ifade etti.

Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin son 25 yılda birçok alanda önemli ölçüde geliştiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını söyleyen Kaymakcı, "Her iki tarafta var olan mevcut üst düzey siyasi irade, ikili ilişkilerimize daha fazla ivme kazandırıyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a yaptığı resmi ziyaret ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bu yıl Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, ilişkilerde önemli kriter olduğunu dile getiren Kaymakcı, "Karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimizdeki olumlu atmosferin her seviyede devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, Erdoğan ve Lukaşenko'nun yaptığı son toplantıda belirledikleri 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşması için çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "İş kolu gerçekten de ilişkilerimizin önemli bir itici gücünü oluşturuyor. Türk yatırımcılar Belarus'taki çeşitli sektörlerde kendilerini kanıtlamış durumda. Bunu daha da ileri götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Belarus ile kültürel ilişkilerin kapsamını ve eğitim fırsatlarını genişletmeye ilgi duyduğunu söyleyen Kaymakcı, "Bu gelişmelere paralel olarak, son yıllarda iki ülke arasındaki turist akışında önemli artış yaşandı. Geçen yıl 245 bin Belaruslu turisti Türkiye'de ağırladık." dedi.

Bu rakamın daha da yükseleceğinden ve ilişkilerin geleceğinin parlak olduğundan emin olduğunu dile getiren Kaymakcı, Türkiye'de uzun zamandan bu yana görev yapan Büyükelçi Savinykh'e ikili ilişkilerin gelişmesine verdiği katkıdan ötürü teşekkür etti.

Kaymakcı, konuşmasını Belarusça "Sı praznikom (Bayramınız kutlu olsun)" sözleriyle tamamladı.

- "İkili ticaretimiz giderek büyüyor"

Büyükelçi Savinykh de ülkesinin egemenliğinin, vatandaşların etnik kökenleri ve siyasi inançlarından bağımsız, Belarus'un en temel değeri olduğunu belirterek, "Uluslararası ortaklarımızın egemenliğine derin saygı duyuyoruz ve ülkemizin bağımsızlığını bu gerçeklikle koruyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman gerçek ortaklık ve dostluk temelinde geliştiğini söyleyen Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, dostluğumuzun ve karşılıklı iyi niyet anlayışımızın sembolü olmuştur." dedi.

Savinykh, ülkesi ve Türkiye'nin, son yıllarda ikili ilişkilerde oluşturulan aktif diyalog ve üst düzey iletişim sayesinde birlikte çok sayıda başarı elde ettiğini, ikili ticaret hacminin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Eğitim, bilim ve turizm alanlarında da iş birliğinin arttığını dile getiren Savinykh, ilerleyen yıllarda bu politikayı iki ulusun yararına daha da geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Savinykh, konuşmasını "Yaşasın Belarus, Yaşasın Türkiye, Yaşasın Belarus-Türkiye dostluğu" sözleriyle tamamladı.

Belarus Savunma Ataşesi Sergei Sidomonidze de Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko tarafından imzalanan kararnameyle, Büyükelçi Savinykh'in çalışmalarından ötürü "Belarus'un Kurtuluşu'nun 75. yılı" madalyasıyla ödüllendirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Savinykh ve Kaymakcı'nın birlikte pasta kesti.

Resepsiyon, misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi.

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