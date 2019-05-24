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Belçika Başbakanı Michel, PS Partisi hakkında suç duyurusunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Belçika Başbakanı Charles Michel, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi’ne suç duyurusunda bulundu.Belçika Federal Hükümeti MR (Reform Hareket) Partili Başbakan Charles Michel, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi’ne suç duyurusu bulundu.

Belçika Başbakanı Charles Michel, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi’ne suç duyurusunda bulundu.
Belçika Federal Hükümeti MR (Reform Hareket) Partili Başbakan Charles Michel, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi’ne suç duyurusu bulundu. MR Partisi, PS Partisi’nin gizli tuttuğu seçim kampanyasının finansmanını kınamak için Seçim Harcamalarını Kontrol Komisyonu’na şikayet etti. Başbakan Michel, "Sağlık hizmeti sağlamaya odaklanması gereken sağlık sigortası fonu tarafından büyük ölçüde finanse edilen belgeler, rakip partilere saldırmak ve PS’yi desteklemek için kullanılmakta" ifadelerini kullandı.

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