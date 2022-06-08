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Belçika Kralı Philippe Kongo'da: Sömürge geçmişi için özür yerine 'derin pişmanlık' ifadesi

08.06.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Kralı Philippe, Demokratik Kongo Cumhuriyeti parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin sömürge geçmişi nedeniyle "derin pişmanlık duyduğunu" yineledi, ancak resmi özür dilemedi.

Belçika Kralı Philippe Kongo'da: Sömürge geçmişi için özür yerine 'derin pişmanlık' ifadesi

Belçika Kralı Philippe, Demokratik Kongo Cumhuriyeti parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin sömürge geçmişi nedeniyle "derin pişmanlık duyduğunu" yineledi, ancak resmi özür dilemedi.

Babası Kral 2. Albert'in ardından 10 yıl sonra Kongo'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Kral Philippe, Devlet Başkanı Félix Tshisekedi tarafından devlet töreniyle karşılandı.

Belçika Kralı, Çarşamba günü öğleden sonra Kongo Parlamentosu'nda halka seslendi.

Kral Philippe, konuşmasında 2 yıl önce bağımsızlığının 60. yılı nedeniyle Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi'ye yazdığı mektuptaki görüşleri tekrarladı. Belçika Kralı, sömürgen sürecinde milyonlarca insanın öldürüldüğü katliamlar için resmi özür yerine "derin pişmanlık" ifadesini yineledi.

Kral Philippe, "Kongo'ya ilk seyahatim vesilesiyle, Kongo halkının ve bugün hala acı çeken herkesin huzurunda, geçmişin yaraları için en derin pişmanlığımı tazelemek istiyorum" dedi.

Kral Philippe, konuşmasında Belçika sömürgesi sırasında yaşanan acılara işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi:

Belçika Kralı Philippe ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Félix Tshisekedi

"Kongo'da o sırada birçok Belçikalı ellerinden gelenin en iyisini yapsa da, ülkeyi ve sakinlerini içtenlikle sevse de, sömürge rejimi bu haliyle sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim, kendi içinde haksız bir eşitsizlik ilişkisine dayanıyordu. Paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılık ile karakterize edildi. Ve bu, haksızlığa ve aşağılanmaya yol açtı."

Artık Belçika-Kongo ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyleyen Kral Philippe, "62 yıl önce iki ülke ortak tarihlerinde temel bir sayfa açtı. Bugün ilişkilerimizde yeni bir bölüm yazmak ve geleceğe bakmak istiyorsunuz. Gelin bu yeni bölümü birlikte yazalım. Geçmişi unutmadan, onunla hesaplaşarak. Bu şekilde ortak tarihimizin derin ve dingin bir hatırasını yeni nesle aktarabiliriz" diye konuştu.

Kongo'nun Afrika kıtasına ve tüm dünyaya sunacak çok şeyi bulunduğunu vurgulayan Belçika Kralı, iki ülkenin gelecekte güçlerini birleştirmesini umduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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