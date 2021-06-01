HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz tarifi'

Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz tarifi'

01.06.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Resmi Gazetesi'nin internet sitesine yanlışlıkla yemek tarifi yüklendi.

Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz tarifi'

Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı.

BİR AVUKAT FARK ETTİ

Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete'de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti.

Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Resmi Gazete'nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz." yazdı.

KISA SÜRE SONRA KALDIRILDI

Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdularYaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdular
DSÖ'den Sinovac'a onayDSÖ'den Sinovac'a onay
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Belçika

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Bikinili poza yorum yağdı: Babanı kaybettin!

Bikinili poza yorum yağdı: Babanı kaybettin!

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.